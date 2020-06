07:19 Uhr

Am Schmiedberg in Stadl wird's teurer

Die Böschung im Kreuzungsbereich von Schmiedberg und Poststraße in Stadl soll mit einer Steinmauer neu befestigt werden, informiert Vilgertshofens Bürgermeister Albert Thurner. Am Schmiedberg stehen zudem umfangreiche Tiefbauarbeiten an.

Plus Ein Straßensanierungsprojekt in Stadl verschlingt deutlich mehr Geld als erwartet. Auch im Kindergarten wird kräftig investiert. Das hat Auswirkungen auf die Rücklagen.

Von Frauke Vangierdegom

„Der diesjährige Haushaltsplan der Gemeinde Vilgertshofen steht ganz unter dem Motto: Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, kommentiert Bürgermeister Albert Thurner das Zahlenwerk für den Haushalt 2020. Gut 9,3 Millionen Euro beträgt der Gesamthaushalt. Anstehende Projekte können nur deshalb finanziert werden, weil eine Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 2,4 Millionen Euro eingeplant worden ist. „Das ist bis auf die Mindestrücklage fast alles, was wir an Rücklagen haben“, sagt Bürgermeister Albert Thurner im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt. Neue Kredite müssen, anders als noch im vergangenen Jahr befürchtet, noch nicht aufgenommen werden.

Erweiterung des Kindergartens soll heuer starten

Eines der größten Projekte, die in der Gemeinde heuer in Angriff genommen werden, ist die Erweiterung des Kindergartens in Stadl. Eine Million Euro sind dafür veranschlagt und der Baubeginn soll noch heuer erfolgen. „Wir müssen spätestens mit Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 fertig sein“, sagte Thurner kürzlich gegenüber unserer Zeitung. Die Erweiterung wird auch nötig, weil die Gemeinde langsam, aber stetig wächst. Aktuell geplant ist, Grundstücke in Issing zu kaufen, um zwischen der Issinger Schule und der Thaininger Straße ein neues Baugebiet zu erschließen. Dafür planen Bürgermeister Albert Thurner und seine Gemeinderäte mit etwa 900.000 Euro Ausgaben. Die Erschließung des neuen Baugebiets „Stadl Grasweg/Seebreite“ wird mit rund 300.000 Euro zu Buche schlagen und die Erschließung am Ahornweg und Wiesenweg in Pflugdorf belastet die Gemeinde um weitere rund 390.000 Euro.

Ein weiteres Großprojekt sind die Tiefbauarbeiten am Schmiedberg im Ortsteil Stadl. Die entsprechenden Aufträge hat der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung vergeben. Im März 2018 hatte der Bürgermeister noch von Kosten in Höhe von rund 300.000 Euro gesprochen. Die Kostensteigerung erklärt Albert Thurner damit, dass die Planungen ergeben haben, dass eine Stützmauer gebaut, neue Wasserleitungen verlegt und der eine oder andere Kabelstrang an anderer Stelle gelegt werden müsse. Beginn der Maßnahme ist bereits in wenigen Tagen. „Ende Juni geht es los“, so der Bürgermeister.

Ortsdurchfahrt Pflugdorf ist in der Warteschleife

Garantiert nicht mehr in diesem Jahr begonnen werde mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt Pflugdorf, so Thurner. Ein ziemlich dicker Brocken, der da auf die Gemeinde zukommt. 2,2 Millionen Euro dürfte das Projekt in den Jahren 2021 bis 2023 verschlingen - so zumindest ist es im Finanzplan vorgesehen. „Diese ganzen großen Projekte werden wohl oder übel dazu führen, dass wir im nächsten Jahr um einen Kredit nicht mehr herumkommen und auch keine großen Rücklagen mehr bilden können“, ist sich Albert Thurner bewusst.

Nicht zuletzt, weil die nächsten notwendigen Investitionen auch schon am Horizont zu erkennen sind: Der neue Gemeinderat muss eine Entscheidung darüber treffen, ob die Mundrachinger Pflanzenkläranlage erweitert oder geschlossen wird. Die Anlage ist, wie berichtet, für 350 Einwohner ausgelegt, diese Zahl ist im Ortsteil Mundraching wohl bald erreicht. Im Falle der Schließung muss eine Möglichkeit geschaffen werden, um das Abwasser nach Fuchstal weiterzuleiten.

