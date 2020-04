vor 34 Min.

Amerikanischer Konzern übernimmt Finninger Medizintechnik-Firma

Die Finninger Firma em-tec wird von einem US-Unternehmen aus dem Staat Illinois übernommen. In Finning wird am Wochenende ein Erweiterungsbau bezogen.

Plus Das Medizintechnik-Unternehmen em-tec wird Teil eines US-Unternehmens. Früher war em-tec in Eresing zu Hause und erweitert seinen Standort im Gewerbegebiet in Finning.

Das Finninger Medizintechnik-Unternehmen em-tec GmbH wird von der US-amerikanischen Dover Corporation übernommen. Das Finninger Unternehmen teilte mit, dass seine bisherige Muttergesellschaft Blue Cap AG in München einen Vertrag mit der Dover Corporation abgeschlossen hat, wonach Dover 100 Prozent der Anteile an em-tec erwerben wird.

Dover ist mit etwa 24000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über sieben Milliarden US-Dollar ein global tätiger Hersteller von innovativen Geräten und Komponenten, Spezialsystemen, Verbrauchsmaterialien, Software und digitalen Lösungen und Support-Diensten für diverse Endmärkte einschließlich medizinischer und biopharmazeutischer Flusskontrollanwendungen. Das Unternehmen gibt es seit 30 Jahren Mit der Übernahme von em-tec wolle Dover seine Präsenz am Markt der medizinischen und biopharmazeutischen Flusskontrollanwendungen ausbauen. Nach Abschluss der Transaktion wird em-tec ein Teil der PSG-Business Unit im Segment Pumps & Process Solutions von Dover werden. „Die Eingliederung in Dover hat ein großes strategisches Wachstums- und Verbesserungspotenzial. Es bestehen klare Auswirkungen auf die Abdeckung in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Vertrieb am Markt für Sensoren und Systeme für nicht-invasive Durchflussmessung in der Biopharma-Produktion“, wird Markus Traxler, der Geschäftsführer von em-tec, in einer Pressemitteilung zitiert. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die em-tec GmbH entwickelt und produziert seit 30 Jahren innovative und wirtschaftliche Produkte sowie kundenspezifische Lösungen für medizinische und nicht-medizinische Anwendungen. Der Hauptfokus liegt auf lebenserhaltenden Geräten, insbesondere im Bereich der Herzchirurgie oder Herzunterstützungssysteme. Eine der Kernkompetenzen ist die nicht-invasive Durchflussmessung mittels der Ultraschalllaufzeitmethode. Auf Grundlage dieser Technologie bietet em-tec Produkte und Komponenten für medizinische und nicht-medizinische Anwendungen wie die Herz- oder Gefäßchirurgie, für Anwendungen in Labors, für Bioprozesse oder andere industrielle Anwendungen, in denen flexible Schläuche zum Einsatz kommen. Der Mutterkonzern ist an der New Yorker Börse notiert Dover hat seinen Hauptsitz in Downers Grove im US-Bundesstaat Illinois und ist an der Börse notiert. PSG ist ein globaler Experte im Bereich Pumpen- und Dosierlösungen und ein führender Hersteller von Pumpen, Systemen und damit verbundener Durchflusstechnologie für den Transfer von kritischen und wertvollen Flüssigkeiten und Materialien. Markus Traxler ist Geschäftsführer der Finninger Firma em-tec. Bild: em-tec GmbH/Blue Cap AG Gegründet wurde em-tec vor 30 Jahren von Werner Heinze, der als Ingenieur in der Entwicklung von Herz-Lungen-Maschinen tätig war. Die Firma war zunächst in Eresing ansässig, 2002 zog sie nach Finning um, wo im Gewerbegebiet neu gebaut wurde. 2014 verkaufte Heinze die Firma, und der Münchner Investor Blue Cap AG, spezialisiert auf mittelständische Betriebe, stieg ein. Gerade wird der Erweiterungsbau bezogen Das Unternehmen em-tec beschäftigt in Finning rund 80 Mitarbeiter, derzeit wird der Standort vergrößert, sodass dort langfristig bis zu 150 Beschäftigte Platz finden können. Am Wochenende wird ein Erweiterungsbau mit einem 600 Quadratmeter großen Entwicklungszentrum bezogen. (lt)

