Ammersee: Die Dampfer bleiben vorerst am Steg

Keine Ausflüge ab Ostern: Der Saisonstart der Schifffahrt auf dem Ammersee verschiebt sich wegen Corona.

Von Frauke Vangierdegom

Nichts wird es mit einem Osterausflug auf einem der Ausflugsschiffe auf dem Ammersee. Denn der eigentlich für Karfreitag geplante Start in die Schifffahrtssaison 2021 wird verschoben. Coronabedingt soll es erst ab dem 19. April „Leinen los“ heißen.

Schon im vergangenen Jahr musste der Start in die neue Saison an Ostern verschoben werden. Wie berichtet, legten die ersten Schiffe 2020 erst am 30. Mai ab. „Diesmal sind es mindestens zwei Wochen, die uns verloren gehen“, sagt der Betriebsleiter der Ammersee-Schifffahrt in Stegen, Florian Schmid, auf Nachfrage. „Das ist betriebswirtschaftlich natürlich ein Fiasko, aber aufgrund des Infektionsgeschehens einfach nicht anders machbar.“ Auch die Variante, eine Ausflugsfahrt mit Sitzplatz-Vergabe zu ermöglichen, sei für die Bayerische Seenschifffahrt nicht umsetzbar. „Das würde sicherlich nur für Verärgerung bei denen sorgen, die nicht mitfahren könnten.“

Wird der Ersatztermin für die Ammersee-Flotte zu halten sein?

Ob der Saisonstart tatsächlich zum 19. April möglich sein wird, werde man in der Woche zuvor entscheiden. „Am Königssee wird die Flotte nach jetzigem Sachstand nicht einmal zu dem Termin starten können“, sagt Schmid.

