Die VHS Ammersee-West startet ins Herbstsemester

Plus Die neue Leiterin Heike Gerl der VHS Ammersee-West fährt die Programmhefte mit dem E-Bike aus. Ihr liegen die Themen Lesen und Literatur besonders am Herzen.

Auch wenn die 3G-Regel zu einem Mehr an organisatorischem Aufwand führt – das Programm der Volkshochschule (VHS) Ammersee-West ist in diesem Semester bunt und vielfältig – das meldet die Bildungseinrichtung zum aktuellen Start ins Wintersemester.