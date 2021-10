Im Kindergarten in Dettenschwang entspannt sich die Lage

Plus Bald gibt es im Dettenschwanger Kindergarten etwas zu feiern. Auch beim Personal tut sich etwas.

Es kann sich nur noch um Tage handeln, dann sollen die neuen Gruppenräume im Kindergarten Dettenschwang eingeweiht werden. Wie Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) in der Bau- und Umweltausschusssitzung mitteilte, möchte sie mit Pfarrer Josef Kirchensteiner und der Kindergartenleitung einen Termin für eine kleine Eröffnungsfeier vereinbaren.