vor 32 Min.

Ammersee: In 55 Metern Tiefe wurde Leiche entdeckt

Der seit zwei Wochen im Ammersee vermisste Segler wurde heute geborgen und in Holzhausen an Land gebracht.

Es handelt sich dabei um den vermissten Segler. Die Bergung erfolgte durch eine Spezialfirma.

Von Dieter Schöndorfer

Der vermisste Segler vom Ammersee ist gefunden. Dabei wurde der Leichnam am Vormittag durch eine Spezialfirma geborgen und in Utting/Holzhausen an Land gebracht. Die Polizei bestätigte, dass es sich dabei um den vor zwölf Tagen verunglückten 68-jährigen Mann aus dem Landkreis Starnberg handelt.

Eine Spezialfirma hat Körper geortet

Die Spezialfirma hatte in den vergangenen Tagen den Körper des verunglückten Mannes mithilfe von Sonartechnik in 55 Metern Tiefe auf dem Grund des Ammersees orten können.

