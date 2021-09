Ammersee

11:09 Uhr

In der Dießener Schützenstraße wächst Gemüse auf Fensterbrettern

Plus Dass es nicht immer ein Garten oder Balkon sein muss, um Kräuter und Gemüse anzubauen, zeigt Familie König aus Dießen. Auf ihren Fenstersimsen grünt und blüht es.

Von Dagmar Kübler

Gemüse gedeiht auch im Kasten vor den Fenstern, das lässt sich am Haus der Familie König in der Schützenstraße 27 in Dießen gut beobachten. An sieben Fenstern im Obergeschoss des Eckhauses wachsen in den Kästen verschiedene Bohnensorten, Kapuzinerkresse, Erdbeeren, Lavendel und Kräuter wie Pfefferminz, Thymian und Rosmarin.

