Ammersee: Schiff fahren ist gut fürs Gemüt

LT-Redakteurin Stephanie Millonig ist auch bei Schneeregen gerne auf dem Ammersee und macht es sich auf der „Herrsching“ gemütlich.

Brrrrr, ein Ausflug bei Schneeregen – das ist der erste Gedanke bei der Vorstellung am Ostermontag mit dem Raddampfer auf große Fahrt zu gehen. Sicherlich ist es in den beiden Salons der „Herrsching“ gemütlich, aber vier Stunden lang? Doch die Fahrt gestaltet sich kurzweiliger als gedacht, und dies liegt an den Menschen und am Ammersee.

Wer richtig gekleidet ist, kann auch bei schlechtem Wetter für eine gewisse Zeit an Deck das Naturschauspiel genießen. Es hat etwas Raues und Wildes an sich, wenn der See sich in graublaue Wellen schlägt und aus dunklen Wolken immer wieder mal die Sonne oder die weißen Flanken der Zugspitze hervorspitzen. Und dieses gemächliche Vorwärtsbewegen auf einem Raddampfer, den Wellengang ebenso wie die Motorvibration leicht spürend, hat eine ungemein beruhigende Wirkung.

Belebend wirkt wiederum die Begegnung mit den Menschen. Selbst wer keinen kennt, kann sich in einen der Salons oder an Deck setzen und beobachten. Zu sehen sind Menschen in aufgeräumter, friedlicher Stimmung, die das Hier und Jetzt genießen.

