Vollbluttrachtler gibt bald als Kreisheimatpfleger den Takt an

Plus Er ist leidenschaftlicher Schuhplattler und beschäftigt sich auch hauptberuflich mit bayerischer Tradition: Magnus Kaindl soll der neue Kreisheimatpfleger für Brauchtum und Volksmusik werden.

Die Heimat- und Denkmalpflege zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben: Schon seit Kindesbeinen tanzt der heute 41-jährige Magnus Kaindl im Trachtenverein Dießen. Bayerisches Brauchtum, das kann beispielsweise Mundart oder eben auch die Volksmusik, das Jodeln oder Schuhplatteln sein. Kaindl möchte seine Freude an diesen Kulturtechniken erhalten und mit neuen Strömungen vernetzen. Im Kulturausschuss des Landsberger Kreistags stellte sich der Experte für Alltagslaienkultur deshalb vor und zur Wahl: Denn Kaindl möchte die neu geschaffene Stelle des Kreisheimatpflegers für Brauchtum und Volksmusik antreten.