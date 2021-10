Zwischen Eresing und Geltendorf gilt jetzt Tempo 50

Plus Der Zustand der Kreisstraße zwischen Eresing und Geltendorf verschlechtert sich schneller, als die Fachleute erwartet haben. Was außer Tempo 50 nun geplant ist.

Tempo 50 statt Tempo 70 gilt seit Kurzem auf der Kreisstraße zwischen Geltendorf und Eresing. Grund für die weitere Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf dem Abschnitt zwischen der Geltendorfer Bahnüberführung und dem Kreisverkehr bei Eresing ist der schlechte Zustand der Straße, teilt dazu der Sprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, mit. Aber: Das soll kein Dauerzustand bleiben.