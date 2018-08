vor 16 Min.

An den Haaren gezogen: 600 Euro Geldstrafe für jungen Mann

Weil ihn eine Frau nicht heiraten will, wird ein Mann rabiat. Gegen ein bestehendes Kontaktverbot verstößt er gleich mehrfach.

Von Ernst Hofmann

Der Angeklagte, 24, wollte die junge Frau, die ihn lediglich vom Sehen kannte, heiraten. Die Frau dachte jedoch nicht daran und sie ließ es sich auch nicht gefallen, dass er sie mehrmals schmerzhaft an ihren Haaren zog. Die 20-Jährige zeigte ihn bei der Polizei an und erwirkte, dass gegen den Mann ein Kontaktverbot verhängt wurde. Doch auch das beeindruckte ihn nicht. Deshalb saß er nun im Landsberger Amtsgericht auf der Anklagebank und wurde wegen des Haareziehens (Körperverletzung) zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt.

Der Angeklagte soll der Frau auch vor die Füße gespuckt haben

Der Mann hatte bereits einen entsprechenden Strafbefehl erhalten. Dagegen erhob er Einspruch, sodass es zur Hauptverhandlung kam. Erst als das Eis in der Beweisaufnahme für den 24-Jährigen zu dünn wurde, zog er auf Anraten von Richter Michael Eberle und Zureden seines Verteidigers Winfried Folda den Einspruch zurück. Zunächst hatte der Beschuldigte aus Syrien, der in einer Gemeinde am Ammersee wohnt, den Vorwurf der Anklage über seinen Anwalt bestritten. Und außerdem ließ er mitteilen, dass er die Frau weder berührt noch angefasst habe.

Dem widersprach die staatenlose Frau, die sich selbst als Palästinenserin bezeichnet, energisch. Der Mann habe ihr bei einer Fahrt mit dem Linienbus plötzlich an einen der beiden Arme gegriffen. Darüber hinaus hält sie ihm vor, dass er sie zwei Mal kräftig an den Haaren gezogen habe. Er sei mit dem Fahrrad hinter ihr hergefahren und habe sie plötzlich an den Haaren gepackt. Er sei auch öfter mit dem Fahrrad an ihr vorbeigeradelt und habe in ihre Richtung auf den Boden gespuckt. Bestätigt wurde dies von einer Schwester der Geschädigten. Diese sagte als Zeugin aus.

Der Einspruch gegen den Strafbefehl brachte ihn vor Gericht

Weitere Zeugen vertraten sich im Flur des Amtsgerichts die Füße. Sie wurden jedoch nicht mehr gebraucht. Denn das Gericht und die Vertreterin der Anklage, Anna Hirster, waren überzeugt, dass es der Angeklagte mit der Wahrheit im Gerichtssaal nicht so genau genommen hatte. Für Richter Eberle hat sich der Mann aufgeführt wie ein „verschmähter Ehemann“. Denn er habe zwei Mal versucht, der Frau die Ehe aufzudrängen. Und zwar über ein ihm bekanntes Ehepaar, mit den Worten „Ich will sie heiraten“. In beiden Fällen habe die Frau den „Heiratsantrag“ mit einem eindeutigen Nein in den Wind geschlagen: „Wenn die Frau Nein sagt, dann heißt das auch Nein“, versuchte der Richter dem Angeklagten einzutrichtern.

Fünf Mal hat der Mann gegen das Kontaktverbot verstoßen

Dann müsse er sich nach einer anderen Frau umschauen – und vielleicht auch anders verhalten, riet Eberle dem Mann. Er habe jedenfalls kein Interesse, dass der Streit weitergeht, denn dann würden weitere Verfahren auf das Gericht zukommen. Wegen der Missachtung des Kontaktverbotes nahm sich Eberle den 24-Jährigen extra vor: Einmal könne man ja von Zufall sprechen, aber nicht gleich fünf Mal, wie er es getan habe, monierte der Richter.

Wegen einer Körperverletzung, die sich auf das gewaltsame Ziehen der Haare bei der Frau bezog, wurde der Mann zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Demnach hätte er sich die Hauptverhandlung ersparen können. Denn der ihm vom Gericht ursprünglich zugestellte Strafbefehl belief sich auf exakt die gleiche Summe. Der Verstoß gegen das Kontaktverbot kein Bestandteil dieser Verhandlung.

