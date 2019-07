vor 17 Min.

An der Lechpromenade gibt es wieder Töpferkunst

Seit gestern hängen die Fähnchen in den Stadtfarben an der Lechpromenade. Am Samstag und Sonntag können die Besucher des Töpfermarkts dann die Objekte von 60 Keramikkünstlern bewundern.

Es ist wieder Töpfermarktzeit in Landsberg. Neben Gefäßen, Figuren und Kunst gibt es auch ein Rahmenprogramm an der Lechpromenade.

Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, findet der Süddeutsche Töpfermarkt in Landsberg statt. Zwischen „Vater Lech“ an der Karolinenbrücke und den Herkomeranlagen entlang der St.-Laurent-du-Var-Promenade entsteht an diesem Wochenende eine „Töpferallee“. Eingerahmt von Bäumen mit Blick auf das Lechwehr und die historische Altstadt verschafft der Platz laut Pressemeldung der Stadt das ideale Umfeld für Keramikkünstler, ihren Objekten einen angemessenen Auftritt zu geben.

Es gibt auch eine Preisverleihung

Rund 60 Töpfer, Keramiker und Künstler aus ganz Deutschland und dem Ausland präsentieren ihre Werke aus Ton. In diesem Jahr sind zahlreiche Keramiker aus Italien zu Gast. Das besonders vielfältige Angebot umfasst laut Pressemitteilung Unikate, Gefäße, Figuren, Gartenkeramik und Schmuck in verschiedenen Formen, Bemalungen und Glasierungen. Begleitet wird der Süddeutsche Töpfermarkt von einem Rahmenprogramm: Am Samstag wird gegen 12 Uhr der Adam-Vogt-Preis für außergewöhnliche Kunstgegenstände verliehen. Auf satte Klänge aus Blech von den „Schöffeldinger Musikanten“ dürfen sich die Besucher ebenfalls am Samstag ab 12 Uhr freuen. Vom Marsch über Walzer und Polka – es wird bayerisch, zünftig und festlich.

Live-Musik sorgt für Abwechslung

Gemütlich wird es am Sonntag ab 10.30 Uhr beim Jazz-Frühschoppen mit der „12th Street Jazz Connec-tion“. Kleine Künstler können ihrer Fantasie beim Kindertöpfern freien Lauf lassen. Keramikbegeisterte haben die Möglichkeit, bei der Rakubrand-Vorführung mehr über diese Form der Keramik zu lernen.

Fest verbunden mit dem Töpfermarkt ist der Mutterturm mit dem Herkomer Museum und den Herkomeranlagen. Der Landsberger Ehrenbürger Sir Hubert von Herkomer war ein Künstlerfürst, der durch seine Porträtmalerei Weltruhm erlangte. Er war aber nicht nur Maler, sondern widmete sich auch der Architektur, Bildhauerei, Grafik, Musik, Theater und Film.

Das Herkomermuseum hat auch geöffnet

Er war ein Künstler, der das gediegene Handwerk schätzte, so entwarf er auch Keramik. Die gelb leuchtenden Ziegel des Mutterturms und auch die Kachelöfen des Herkomersaals im Historischen Rathaus stammen aus seinen Händen. Bei Grabungen im Jahr 2013 wurden in den Herkomeranlagen Keramikfragmente und auch die Grundmauern des Maler-Ateliers, in dem sich auch ein Ofen befand, gefunden. Das Museum kann während des Töpfermarktes von 12 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Die Öffnungszeiten für den Süddeutschen Töpfermarkt sind am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr. (lt)

