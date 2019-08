02.08.2019

An der Mauer gibt es ein „Ticket“

Vor dem Pflegeheim Heilig-Geist-Spital dürfen Besucher und Mitarbeiter nur mit Parkausweis ihr Auto abstellen, an der Stadtmauer ist das Parken verboten.

Rund um das Heilig-Geist-Spital sind Parkplätze ein rares Gut

Parkplatzknappheit herrscht nicht nur im Westen der Stadt am Klinikum, sondern offenbar auch am Heilig-Geist-Spital auf der anderen Seite der Stadt. Und jetzt hat die Stadt dort im vergangenen Monat auch noch verstärkt Strafzettel verteilt. Auch Jürgen Ram aus Kaufering hat es erwischt.

Monatelang habe er seine Mutter im Heilig-Geist-Spital gesucht, berichtet er. Weil die meisten Besucherparkplätze rund um das Pflegeheim belegt seien, habe er wie viele andere sein Auto entlang der Stadtmauer abgestellt. Anfang Juli habe dann auf einmal ein „Ticket“ hinter dem Scheibenwischer gesteckt, und am folgenden Tag, an dem er mit dem Fahrrad gekommen sei, sei es wiederum vielen Autofahrern so ergangen.

Das Parkverbot ist für den Kauferinger nicht nachvollziehbar: Die neben der Stadtmauer stehenden Fahrzeuge behinderten niemanden. Außerdem könne man aufgrund des Schotterwegs auch den Eindruck haben, dass dies alles zum Gelände des Heilig-Geist-Spitals gehöre und dort geparkt werden kann. Denn das Verbotsschild stehe noch im Bereich der asphaltierten Straße.

Die Stadtverwaltung macht freilich klar, dass an der Stelle noch nie geparkt werden durfte. Aus denkmalpflegerischer Sicht sei es nicht gewünscht, dass direkt an der Stadtmauer geparkt wird. Die Fahrbahn bestehe zudem aus einer durchgehend gekiesten Fläche. Ein Seitenstreifen sei dort nicht vorhanden.

Auch im Heilig-Geist-Spital ist das Problem bekannt. Leider würden die nach der Stellplatzsatzung errichteten Besucherparkplätze auch von Personen genutzt, die nicht ins Heilig-Geist-Spital wollen, berichtet Einrichtungsleiterin Theresia Herz. „Es ist wirklich schade, dass das zulasten unserer Besucher und Mitarbeiter geht, die dann im Parkverbot stehen müssen.“ In der Vergangenheit sei dort wohl nicht so regelmäßig kontrolliert worden. Vor diesem Hintergrund vergebe die Caritas als Betreiberin des Pflegeheims Ausweise an Besucher, es würden aber nach wie vor unberechtigt Autos abgestellt. (ger)