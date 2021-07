Andechs

vor 17 Min.

Am Andechser Ammerseeufer gibt es jetzt einen Badesteg

Der neue Badesteg am „Froschgartl“, auch Andechser Strandbad genannt, ist offiziell eröffnet. Das Bild zeigt (von links) Bürgermeister Georg Scheitz, den ehemaligen Starnberger Landrat Karl Roth, Landrat Thomas Eichinger, Jens Besenthal und den Dachauer Landrat Stefan Löwl vom Erholungsflächenverein in den Landkreisen um München, den Starnberger Landrat Stefan Frey, die ehemalige Andechser Bürgermeisterin Anna Neppel und Wernher Weigert von der Sparkassenstiftung.

Plus Der neue Steg am Froschgartl ist zwar ein überschaubares Bauwerk. Zur Eröffnung kommen aber gleich drei Landräte an den Ammersee.

Von Nicole Burk

Für Kloster und Bier ist die Gemeinde Andechs schon lange berühmt. Dass sie aber auch über einen eigenen Kiesstrand verfügt, wissen nicht alle. Es handelt sich um ein etwa 400 Meter breites Uferstück am Ammersee. Seit ein paar Tagen lädt dort ein 20 Meter langer und 1,60 Meter breiter Holzsteg zum Baden und Verweilen ein.

