Andechs

vor 3 Min.

Ammerseerenade: Ein wilder Mischmasch in Andechs

Plus Beim Festival Ammerseerenade sorgt „Janoska-Style“ in Andechs für einen mitreißenden Auftakt. Die Musiker aus Bratislava bringen viele Epochen und Stile zusammen.

Von Romi Löbhard

„Janoska-Style“: Besucher des Auftaktkonzerts zum siebten Klassikfestival Ammerseerenade im Florianstadl in Andechs wissen spätestens jetzt, was und wer sich hinter dieser Bezeichnung verbirgt. Wer: Es sind die drei Janoska-Brüder Ondrej, Roman und Frantisek aus Bratislava sowie der in Konstanz geborene und in Wien lebende, eingeheiratete Cousin Julius Darvas. Was: Es ist mitreißende Musik ohne Rücksicht auf Epochen und Stile, auf klassische oder gar barocke Befindlichkeiten, selbst mögliche Einwendungen von Hardrockern werden ignoriert.

