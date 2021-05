Andechs

vor 17 Min.

Im Andechser „Froschgartl“ wird für mehr Komfort gesorgt

Das „Froschgartl“ am Ammersee-Ostufer ist gerade auch bei den Dießenern ein beliebter Badeplatz. Man hat nicht nur einen guten Blick auf Dießen und das Westufer, sondern auch auf traumhafte Sonnenuntergänge.

Plus Im Andechser Strandbad zwischen Fischen und Wartaweil genießen auch viele Dießener den Sonnenuntergang. In der kommenden Saison wird es dort eine Neuerung geben.

Von Gerald Modlinger

Das wird auch viele Feierabendschwimmer aus Dießen und dem Ammersee-Westufer freuen: Am Ostufer wird an einem beliebten Badeplatz der Komfort verbessert. Es geht um das „Froschgartl“ zwischen Fischen und Wartaweil – ein ganz besonderer Fleck, um an lauen Sommerabenden den Sonnenuntergang zu erleben.

