Andechs

vor 3 Min.

Orff-Festival Andechs: Anna Maria Sturm ist die Bernauerin

Plus Am Dienstag beginnt das Orff Festival Andechs & Ammersee. Mit dabei ist die Schauspielerin Anna Maria Sturm. Sie spielt die „Bernauerin“. Was sie mit der Musik Carl Orffs verbindet und welche weiteren Pläne sie hat.

Von Gerald Modlinger

Am 21. Juli startet die neue Ausgabe des Orff Festivals Andechs & Ammersee. Bis 8. August erwartet die Besucher ein facettenreiches Programm. Zu den Höhepunkten des Programms zählt eine Neuinszenierung der „Bernauerin“. Die Hauptrolle in dem musikalischen Drama um die Augsburger Baderstochter Agnes Bernauer und unstandesgemäße Ehefrau eines bayerischen Herzogs spielt Anna Maria Sturm. Wir haben mit der Schauspielerin über ihre Arbeit im Allgemeinen und speziell mit den Werken Carl Orffs gesprochen. Bekannt wurde sie mit der Film-Trilogie „Beste Gegend“, „Beste Zeit“ und „Beste Chance“ und „Wackersdorf“. 2015 war sie auch Jury-Mitglied beim Snowdance Independent Filmfestival in Landsberg.

