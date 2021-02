vor 34 Min.

Andechs: Unbekannter zündet selbst gebauten Sprengsatz

Nach einer Explosion in einem Weher bei Andechs sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Bei Andechs werden Spaziergänger Zeuge einer gewaltigen Detonation. Jetzt sucht die Polizei den Verursacher.

Von Thomas Wunder

Am Sonntagabend hat ein Unbekannter einen selbst gebauter Sprengsatz in einem Weiher nahe Frieding unweit des Klosters Andechs zur Detonation gebracht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Spaziergänger hatten die Explosion und eine dadurch ausgelöste Wasserfontäne beobachtet. Der Polizei in Herrsching wurde der Vorfall erst am Montag mitgeteilt. Nach ersten Erkenntnissen wurde an dem Weiher und im Umland kein Schaden festgestellt.

Das Landeskriminalamt ist auch eingeschaltet

Die am Weiher aufgefundenen Einzelteile des Sprengsatzes werden an das Bayerische Landeskriminalamt zur genaueren Analyse übersandt. Dabei soll insbesondere herausgefunden werden, um welche Art von Sprengsatz es sich Fall handelt. Die Polizei in Herrsching sucht jetzt weitere Zeugen des Vorfalls, die sich unter Telefon 08152/9302-0 melden können.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen