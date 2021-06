Wanderer stürzt im Kiental bei Andechs ab und verletzt sich schwer

Ein Wanderer stürzt im Kiental bei Andechs rund 20 Meter tief ab. Die nächtliche Rettungsaktion gestaltet sich schwierig.

Am Samstagabend ist ein Wanderer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck im Kiental bei Andechs abgestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Nach Angaben der Polizei kam eine siebenköpfige Gruppe aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck im Alter zwischen 27 und 30 Jahren beim Rückweg durch das Kiental vom Kloster Andechs nach Herrsching zunächst vom Weg ab. Gegen 21.20 Uhr wollte dann der vermutlich alkoholisierte 27-Jährige seinen Vordermann überholen. Dabei geriet er ins Rutschen, stürzte etwa 20 Meter teils in freiem Fall in die Tiefe und kam im Anschluss im Kienbach auf einem Stapel Äste zum Liegen. Einer seiner Begleiter hatte den Mann noch am Rucksack zu fassen bekommen, konnte diesen jedoch nicht halten und den Sturz verhindern, teilt die Polizei mit.

Mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen

Der 27-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Kienbach geborgen, vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (lt)

Lesen Sie dazu auch: