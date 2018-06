vor 27 Min.

Andy Görlitz spielt mit

Fußballturnier mit Stargast

Zum 50-jährigen Bestehen veranstaltet die Lebenshilfe Landsberg in Kooperation mit dem TSV Landsberg am Sonntag, 24. Juni, ab 11 Uhr ein Fußballturnier mit einem Stargast: Andi Görlitz, ehemaliger FC-Bayern-Profi, steht bei einem Spaßspiel auf dem Rasen des 3C-Sportplatzes in Landsberg.

Sechs Mannschaften aus dem Umkreis haben sich für das Kleinfeldturnier angemeldet. Sie treten jeweils zwei Mal 20 Minuten lang jeder gegen jeden an. Die etwa 80 Spieler stammen allesamt aus Einrichtungen, in denen Menschen mit Behinderung betreut werden, darunter die Lebenshilfen Landsberg, Starnberg, Kempten und Miesbach sowie Herzogsägmühle in Peiting. Trainer der Landsberger Mannschaften ist Stephan Botschafter.

Nach den ersten Spielen tritt um 12.30 Uhr eine Gruppe der Landsberger Cheerleader auf. Um 12.45 Uhr folgt ein Spaßspiel, bei dem Mitarbeiter der Lebenshilfe Landsberg zusammen mit Andi Görlitz gegen eine Überraschungsmannschaft aus den Reihen des TSV Landsberg antreten. Die Siegerehrung und das Ende der Veranstaltung sind für 15 Uhr geplant. Die Spieler des Turniers dürfen alle ein Los mit gestifteten Preisen ziehen, Hauptgewinn sind zwei FC-Bayern-Karten, die die Allianz-Agentur Kobold gestiftet hat. (lt)

