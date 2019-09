vor 36 Min.

Angeblich Tier ausgewichen: Unfallfahrer war betrunken

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen einen Unfall verursacht.

Zwei kaputte Autos, eines davon umgeworfen: Ein Landsberger verursacht im Osten der Stadt einen Unfall. Welche Geschichte er der Polizei auftischt.

Auf einen 24 Jahre alten Landsberg kommt jede Menge Ärger zu. Er hat am frühen Samstagmorgen betrunken einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Wagen gegen 5.20 Uhr in Landsberg in der Straße „Am Kornfeld“ Richtung Epfenhausener Straße unterwegs und musste laut eigenen Angaben einem Tier ausweichen.

Dadurch prallte der Pkw gegen einen links am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Dabei kippte das Auto des Mannes zur Seite und der Fahrer zog sich dabei eine Kopfplatzwunde sowie Prellungen zu. Da der Landsberger laut Polizei unter Alkoholeinfluss stand und dies vermutlich eher Ursache für den Unfall war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 13.000 Euro. (lt)

