vor 37 Min.

Angehörige in Sorge um Ehepaar in Südfrankreich

Das Ehepaar aus dem Landkreis Landsberg hat sich seit einer Woche nicht gemeldet. Warum sich die Verwandten Sorgen machen.

Von Thomas Wunder

Die Landsberger Polizei spricht noch nicht von einem Vermisstenfall. Die Angehörigen eines Ehepaars aus dem nördlichen Landkreis machen sich aber dennoch Sorgen. Denn der 54 Jahre alte Mann und seine 52 Jahre alte Frau haben sich entgegen ihrer üblichen Gewohnheit noch nicht zu Hause gemeldet. Sie sind in Südfrankreich unterwegs und am 22. Juni gab es das letzte Lebenszeichen.

Seit der Abreise nicht gemeldet

Die Angehörigen meldeten sich bei der Polizei in Landsberg, da sich das Ehepaar seit seiner Abreise nach Frankreich nicht mehr bei den Verwandten meldete. Die beiden wollten in einem größeren Nationalpark wandern. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hat das Ehepaar keine Übernachtung gebucht. Es gebe daher keinen Termin, wann die beiden irgendwo ankommen sollen. Dennoch versuche man den Angehörigen zu helfen, die bereits in den sozialen Netzwerke nach dem Ehepaar suchen.

Die Landsberger Polizei informierte die französischen Sicherheitsbehörden, die nun im Rahmen des täglichen Streifendiensts nach dem Ehepaar aus dem Landkreis und seinem Auto suchen.

