Angst? Eher Vorsicht wegen der Aussagen des Maskengegners

Plus Der Kauferinger Arzt Rolf Kron steht im Fokus der Behörden. Es geht um Atteste im Zusammenhang mit der Maskenpflicht. LT-Redakteur Dominic Wimmer kommentiert den Fall.

Angst. Sie geht in Corona-Zeiten bei manchen um. Angst ist jedoch ein schlechter Berater – in fast allen Lebenslagen. Der Kauferinger Arzt Rolf Kron nimmt das Wort Angst häufig in den Mund.

Für ihn sind Menschen, die den Corona-Schutzmaßnahmen Folge leisten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen, von Angst geleitet. Die Leute würden die Maske tragen, weil sie Angst vor Strafen hätten, argumentiert er beispielsweise im Internet. Nicht nur auf Nachfrage unserer Zeitung äußert sich der Kauferinger Mediziner, der regelmäßig in der Öffentlichkeit auftaucht. Zuletzt in einem verwackelten Internetvideo mit einem Kauferinger Blogger auf dem Landsberger Hauptplatz.

Rolf Kron lässt sich gerne als Doktor bezeichnen - obwohl er keiner ist

Darin kritisiert er, dass die Echtheit beziehungsweise die Gründe für seine Masken-Atteste in Zweifel gezogen werden. Natürlich gibt es chronisch Kranke, die Probleme haben, eine Alltagsmaske zu tragen. Aber darf und kann ein Mediziner einfach so – zum Beispiel am Rande einer Demo – Menschen in einer Art Sammelverfahren so etwas wie Blanko-Atteste ohne eingehende Untersuchung ausstellen? Zudem wirkt es seltsam, wenn rund zehn Prozent aller Kinder und Jugendlichen einer Kauferinger Privatschule Atteste vorlegen, die sie von der Maskenpflicht befreien. Es ist eine große Überraschung, dass eine einzige Schule im Landkreis einen solch hohen Anteil aufweist.

Rolf Kron spricht selbst in Sachen Corona von einer „weltweiten Inszenierung“. Die Inszenierungen des Arztes ohne Promotion könnten bald weitere Behörden auf den Plan rufen. Denn in Internetvideos wird er oft als „Doktor“ Kron angesprochen und mit entsprechenden Untertiteln angekündigt, ohne dass er dagegen Einwand erhebt.

Lesen Sie dazu auch: Falsche Atteste: Kripo ermittelt gegen Kauferinger Arzt Kron

