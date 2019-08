19.08.2019

Annalena Neuner ist Chefin der Jungen Union

Neuwahlen beim CSU-Nachwuchs. Auch über Fridays-for-Future wird diskutiert

Einen neuen Vorstand hat der Ortsverband der Jungen Union in Landsberg. Annalena Neuner wurde einstimmig zur Ortsvorsitzenden bestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ich freue mich, mit dieser jungen und motivierten Truppe in den Wahlkampf für die Kommunalwahl 2020 zu ziehen. Wir wollen die Politik in Landsberg jünger und weiblicher machen. Der Digitalisierung, dem bezahlbaren Wohnraum, Klimaschutz und anderen Themen, die die jungen Landsberger bewegen, wollen wir eine Stimme geben“, so die neue Vorsitzende. Unterstützung sicherte auch CSU-Ortsvorsitzender und Oberbürgermeister Mathias Neuner zu. Auch er betonte, wie wichtig es sei, neue und junge Wähler zu gewinnen und für Politik zu begeistern. „Es ist gut, dass die Jugend wieder aktiv wird, auf die Straße geht und sich für ihre Meinung einsetzt.“

Neuner sieht die Fridays-for-Future-Bewegung auch als ein wichtiges Thema der Jungen Union an.

Die Junge Union wird geleitet von der Vorsitzenden Annalena Neuner, ihren Stellvertretern Simon Bernauer und Richard Notz, Schatzmeister Philipp Götz sowie Schriftführerin Angelina Gast. Lea Schwecke, Christian Spitzer und Benjamin Kersten gehören als Beisitzer dem Vorstand an. (lt)

