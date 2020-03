Antisemitismus: So wehrt sich Lisa Fitz gegen die Vorwürfe

Plus Die Kabarettistin Lisa Fitz ist in Raisting aufgetreten. Im Vorfeld wurde ihr vorgeworfen, ein Lied enthalte antisemitische Inhalte. Im Interview nimmt sie zu den Vorwürfen Stellung.

Die Kabarettistin Lisa Fitz war mit ihrem Programm "Flüsterwitz" in Raisting zu Gast. Im Vorfeld hatte das Linke Bündnis gegen Antisemitismus München den Veranstalter, den SPD Ortsverein Dießen, dazu aufgefordert, die Veranstaltung abzusagen. Der Grund: Die Kabarettistin soll antisemitische Botschaften transportieren.

Frau Fitz, das Linke Bündnis gegen Antisemitismus München (LBGA) beschuldigt Sie, mit Ihrem Lied „Ich sehe was“ antisemitische Gedanken zu transportieren. Was antworten Sie Ihren Kritikern?

Lisa Fitz: Die beschuldigen mich seit einer Weile ständig und versuchen auch, berufsschädigend zu agieren. Sie schreiben meine Veranstalter an, bei denen sie aber mit schöner Regelmäßigkeit abschmieren mit ihren Vorwürfen. Die Veranstalter und Kulturreferenten machen sich sogar die Mühe, Gegendarstellungen zu schreiben, weil sie sich über diese absurden Vorwürfe so aufregen. Kinderlärm um geballtes Nichts.

Bemängelt wurde Ihr Kontakt zu Heiko Schrang (Sein Buch „Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen“ ist ein Bestseller, Anm. d. Red.). Auch in dem Song „Ich sehe was“ werden von einigen Medien Verschwörungstheorien erkannt. Wie sehen Sie das?

Fitz: Erstens haben wir ja hoffentlich (noch) Meinungsfreiheit in Deutschland. Es steht also jedem Menschen nach Artikel fünf des Grundgesetzes frei, seine Gedanken und Theorien zu äußern. Und über mögliche Hintergründe von Ereignissen nachzudenken. Zweitens: Viele Theorien erweisen sich Jahre später als Wahrheit. Die „Massenvernichtungswaffen“ im Irak zum Beispiel als Kriegseintrittsgrund waren reine Erfindung. Folge: Irakkrieg mit Hunderttausenden Toten. Nur eines von zig Beispielen. „Verschwörungstheorie“ ist ein rhetorischer Totschlaghammer, ein Demutsprügel. Er verschreckt investigative Journalisten und Menschen, die schwerwiegende Ungereimtheiten bei diversen (politischen) Ereignissen hinterfragt haben möchten, er soll sie ad hoc mundtot und lächerlich machen. Wenn ich nicht mehr frei denken und sprechen darf – oder Herr Schrang oder wer auch immer – ist das der Anfang vom Ende der freien Meinungsäußerung laut Grundgesetz. Es ist nicht eine Frage des Niveaus oder der journalistischen Qualität – es ist eine Frage der Meinungsfreiheit.

Die Kabarettistin Lisa Fitz. Bild: Reinhold Radloff

Sie wehren sich seit dieser Woche auch rechtlich mit einer Unterlassungsklage. Was erhoffen Sie sich?

Fitz: Wie der Name schon sagt, die Unterlassung der Verleumdungen. Es war ja nicht nur Antisemitismus-Kritik, sondern perfide Hämmer, was die da auffahren, „AfD-Nähe“ und angebliche „Kontakte zu Rechtsradikalen“. Sollte die Unterlassungsklage ignoriert werden, gehen wir vor Gericht. Das LBGA kritisiert mich nicht nur wegen vier bis acht Songzeilen (was durchaus ihr Recht wäre), zu denen ich von denen übrigens nie selbst befragt wurde. Sie wissen nichts über mein Lebenswerk, meine 16 Kabarettprogramme in 40 Jahren (eher Rot-Grünem) Kabarett, nichts über meine Arbeit für die Gleichstellung der Frauen, sie sehen sich keine Vorstellungen an, sie kennen mein Credo als Künstlerin nicht, sie wissen nicht, dass alle gut 2000 Veranstalter, die wir im Verteiler haben, mich als lupenreine Demokratin kennen, auch seit Jahren.

Wie nimmt das Publikum die Diskussion wahr?

Fitz: Das Publikum – übrigens in ganz Deutschland – kennt mich und meine Programme und Aussagen seit Jahrzehnten. Sie wissen, dass das schlicht Kinderquatsch ist, was mir da vorgeworfen wird. Standing Ovations sind die Regel, man anerkennt mein Engagement für die Menschen und eine humanere Welt.

Würden Sie die Liedzeilen heute genau so wieder schreiben?

Fitz: Nach der Aufregung vermutlich nicht, klar. Ich würde ein, zwei Namen weglassen, die braucht es bei dem Lied, das ich als Kapitalismuskritik verstanden wissen wollte, gar nicht. Goldman Sachs würde ich wieder reinnehmen. Das sind mächtige, globale Politik Player. Arte hat eine lange Dokumentation über diese Bank ausgestrahlt. „Eine Bank lenkt die Welt“. Wieso darf Arte das sagen – und ich nicht?

