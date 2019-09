vor 37 Min.

Antragsflut in der Stadtratssitzung

Die Fraktionen waren in der Sommerpause nicht untätig. Von wem die meisten Anträge kommen

Allzu erholsam dürften die Sommerferien für etliche Landsberger Kommunalpolitiker nicht gewesen sein. Denn für die am Mittwoch, 18. September, stattfindende Stadtratssitzung haben sie fleißig vorgearbeitet. Bei 16 Tagesordnungspunkten handelt es sich nämlich um Anträge aus den Stadtratsfraktionen – entsprechend lang dürfte die um 18 Uhr beginnende Sitzung dauern: Allein im öffentlichen Teil stehen 33 Punkte auf der Tagesordnung. Dazu kommen noch einige Punkte, die nichtöffentlich verhandelt werden.

Die fleißigsten Antragsschreiber finden sich wie schon in den vergangenen Monaten bei der UBV: Dieses Mal stellen die Unabhängigen drei eigene Anträge zur Abstimmung und sind bei zwei interfraktionellen Anträgen mit von der Partie. Unter vier Anträgen (darunter zwei gemeinsam mit anderen Fraktionen) finden sich die Unterschriften der SPD. CSU, Grüne und Landsberger Mitte steuern dieses Mal drei Tagesordnungspunkte bei, die BAL einen. Einzig der ÖDP-Einzelkämpfer Stefan Meiser scheint in den Sommerferien politisch ausgespannt zu haben. Er gehört zwar zu denjenigen Stadträten mit den höchsten Redeanteilen in den Sitzungen, mit einem eigenen Antrag hat er aber dieses Jahr noch keinen Tagesordnungspunkt gestaltet.

Seit dem Frühjahr schwillt die Zahl der Anträge aus den Stadtratsfraktionen deutlich an. Waren bis April nur insgesamt sechs Anträge von UBV, Landsberger Mitte und Grünen auf den Tagesordnungen aufgeführt, waren es am 29. Mai bereits zehn und in den beiden Juli-Sitzungen acht. Die anstehende September-Sitzung erreicht mit 16 Anträgen aus dem Plenum den bisherigen Spitzenwert. In der Summe macht das bis jetzt 48, im vergangenen Jahr waren es bis September 27.

Dass sich gerade jetzt die Anträge in der Stadtverwaltung stapeln, erklärt UBV-Fraktionschef Christoph Jell für seine Gruppe mit der vorangegangenen Sommerpause. Im August gab es keine einzige Stadtrats- oder Bauausschusssitzung und auch sonst wenig Termine für die Stadtpolitiker. Da sei er auch mal fünf Tage am Stück abends daheim gewesen. Und da habe man auch mal die Muße, zu ein paar Themen mehr Beschlussvorschläge zu formulieren, sagt Jell. Fünf kamen in den vergangenen Wochen zusammen: angefangen noch Ende Juli mit der UBV-Forderung nach Nachverhandlungen zur Kostenbeteiligung des Papierbach-Investors am Lechsteg bis hin zu zwei Anträgen (davon einen gemeinsam mit der SPD) zur Bebauung der „Wiesengrund“-Flächen an der Schongauer Straße durch die Stadt.

Wenn ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser auf die aktuellen Initiativen der anderen Stadtratsfraktionen blickt, spricht er von einer „Antragsorgie“. „Das, was im Moment läuft, habe ich gar nicht nötig“, meint Meiser, „vieles ist einfach nur für die Galerie.“ So frage er sich beispielsweise, was aus dem SPD-Antrag zum Lechsteg geworden sei. Die Landsberger Mitte ziehe regelmäßig in den Sitzungen Anträge wieder zurück und in einem Antrag der CSU in Sachen Asylbewerberunterkunft (Interims-Kindergarten statt ein Weiterbestehen der Asyl-Container) erkenne er einen Diskussionsbeitrag von ihm aus einer früheren Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusssitzung wieder.

Er versuche, in den Sitzungen durch seine Redebeiträge Impulse zu bringen, sagt Meiser. Seinen bislang letzten Antrag stellte er ziemlich genau vor einem Jahr: Meiser forderte, die Luftqualität auf dem Hauptplatz zu messen. Damals waren die Fraktionen während der Sommerpause nicht so produktiv wie in diesem Jahr gewesen: In der September-Sitzung des Jahres 2018 waren lediglich drei Anträge aus dem Plenum auf der Tagesordnung zu finden. (ger)

