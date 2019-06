16:03 Uhr

Anwälte Kappes: Auch ein Gockel wurde schon vertreten

Die Anwaltskanzlei Kappes & Kollegen feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Gründer Helmut H. Kappes blickt zurück: Vom Einzelkämpfer bis zur Kanzleigemeinschaft.

Von Frauke Vangierdegom

1969 – Neil Armstrong betritt den Mond mit den Worten „Das ist ein kleiner Schritt für den Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit“. Willy Brandt wird zum vierten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Und in Landsberg eröffnet Helmut H. Kappes in der Katharinenstraße 9 eine Anwaltskanzlei. Es ist die vierte, die es zu diesem Zeitpunkt in der Lechstadt gibt.

Der Sohn führt die Geschäfte

Heute führt sein Sohn Florian die Kanzlei weiter, die 1985 in die Lechstraße 3 in Landsberg verlegt wurde. Aus der Einzelanwaltskanzlei ist längst eine Kanzleigemeinschaft mit vier Fachanwälten für Miet- und Wohnungseigentumsrecht sowie weiterer Fachanwaltschaften im Erbrecht, Familienrecht und Bau- und Architektenrecht geworden.

„Es hat sich sehr viel verändert in den vergangenen 50 Jahren“, erinnert sich Helmut H. Kappes zurück. Als er nach seinem Studium und der Rechtsreferendarzeit den Entschluss fasste, eine eigene Kanzlei zu eröffnen, habe er vorwiegend Scheidungsmandate bearbeitet und sich mit Autounfällen auseinandergesetzt. „Damals war Landsberg noch Garnisonstadt mit drei Kasernen“, weiß Kappes, der aus einer alteingesessenen Landsberger Familie stammt. Vater Hugo Kappes war einst Sparkassendirektor. Helmut H. Kappes war der erste in der Familie, der die juristische Laufbahn einschlug, sein Sohn Florian folgte dem Beispiel.

Früher gab es keine Spezialisierungsmöglichkeiten

1969 habe es für Rechtsanwälte noch keine Spezialisierungsmöglichkeit gegeben. „Wir haben uns in alle Themen einarbeiten müssen, vom Baurecht über Strafrecht bis hin zu Unfallregulierungen bei der Bundeswehr“, so der Senior. Mit Beginn seiner Selbstständigkeit übernahm Helmut H. Kappes noch eine weitere Funktion, die er seinem Sohn 2004 „vererbte“. Etwa 150 Mitglieder zählte 1969 der Verein „Haus & Grund“ in Landsberg, zu dessen Vorstand Kappes gewählt wurde. Mit etwa 1000 Mitgliedern hat Florian Kappes übernommen, rund 1800 sind es aktuell.

Der Gockel brachte die Anwohner auf die Palme

Das Jubiläum ist für Helmut H. Kappes eine gute Gelegenheit, die vielen Mandate, die er betreut hat, noch einmal Revue passieren zu lassen. Ein Fall ist ihm dabei ganz besonders im Gedächtnis geblieben. „In dem Prozess ging es um einen Zwerggockel im Landkreis Landsberg, der seine Nachbarn mit seinem Lärm regelrecht auf die Palme brachte“, schmunzelt Kappes. „Das ist bestimmt schon 40 Jahre her, darüber wurde damals sogar im Fernsehen berichtet.“ Kappes war, wie er lachend sagt, „der Hahn-Vertreter“ und hat den Prozess für seinen Mandanten in erster Instanz gewonnen. „Das ganze ging dann aber noch vor das Landgericht und da habe ich einen Vergleich erstreiten können.“ Auch wenn sich vieles verändert hat seit 1969, so gelte etliches noch heute. Beim Erbrecht geht es nicht selten nach dem Prinzip „nach dem Tod kannst du deine Verwandten richtig kennenlernen“, sagt Florian Kappes. Da habe sich nichts geändert. Erb- und Immobilienrecht seien seine Steckenpferde, erzählt Florian Kappes, der sich für seine berufliche Laufbahn in jungen Jahren zwischen Informatik und Jura habe entscheiden müssen. „Ich habe mich schon immer für Computer interessiert.“ Diese Leidenschaft käme ihm bis heute auch in der Kanzlei zugute. Vor allem wenn es um die Einführung neuer Techniken gehe, die gerade im Bereich der Justiz besonders sicher sein müsse. Besonders gelte das Augenmerk in der nächsten Zeit dem sogenannten besonderen elektronischen Anwaltspostfach. Damit soll eine sichere elektronische Kommunikation zwischen Anwälten und anderen Rechtsbereichen ermöglicht werden. „Die Gerichte sind da noch lange nicht so weit“, weiß Kappes.

Der Kampf um Wohnraum

Zu seinen Schwerpunktthemen, die es zu bearbeiten gilt, gehöre der Kampf um Wohnraum, insbesondere die Eigenbedarfskündigung. „Das wird vermutlich auch noch mehr werden“, glaubt Kappes, auf dessen Schreibtisch und denen seiner Kollegen jedes Jahr mehr als 600 neue Mandate landen. „Und das heißt ja nicht, dass alle alten Mandate bereits abgeschlossen sind.“ Die Zukunft scheint also gesichert und im Hause Kappes kann gefeiert werden: Der 80. Geburtstag des Kanzleigründers, der 50. Geburtstag des heutigen Kanzleiinhabers und das 50-jährige Bestehen der Kanzlei Kappes & Kollegen.

