Fragezeichen bei Traditionsgaststätte in Apfeldorf

Plus Die Traditionsgaststätte "Goldener Apfel" in Apfeldorf steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Wirtschaft wurde schon von einer Zeitschrift ausgezeichnet.

Es ist ein Haus mit Tradition. Der „Goldene Apfel“ in Apfeldorf ist nicht irgendeine Gaststätte im Landkreis, sie hat bereits Preise gewonnen. Doch zum Jahresende könnte Schluss sein damit, die aktuellen Pächter Julian Resch und Anna-Maria Baumgartner hören auf. Besitzer Albert Meilhaus äußert sich.