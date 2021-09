Georg Epple ist jetzt Altbürgermeister in Apfeldorf

Plus Apfeldorf ernennt Georg Epple zum Altbürgermeister. Ein öfter von ihm geäußerter Wunsch erfüllt sich inzwischen und stellt die Kommune vor Herausforderungen.

Zwölf Jahre leitete Georg Epple als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde Apfeldorf. Auf der Bürgerversammlung wurde ihm jetzt der Ehrentitel Altbürgermeister von seinem Nachfolger Gerhard Schmid verliehen. Der Gemeinderat hatte die Ehrung beschlossen. Epple war bei der vergangenen Kommunalwahl im März 2020 nicht mehr angetreten. Ein häufiger von Epple geäußerter Wunsch erfüllt sich inzwischen und stellt die Kommune zugleich vor Herausforderungen.