11.03.2020

Apotheke fehlt noch

Schuhhaus Kern eröffnet

Die Schuhe stehen schon in den Regalen, am Donnerstag geht es los: Schuh Kern eröffnet eine Filiale im Lechland-Center in Landsberg. Leer steht dagegen weiterhin die Apotheke. Das Landsberger Tagblatt hat mit der Center-Managerin Dr. Marion Rehm gesprochen.

Der Firmensitz von „Kernschuhe“ ist in Laupheim, dort übernahmen Peter Kern und Elke Hüller Kern 1998 zehn Filialen in Oberschwaben, wie der Firmen-Homepage zu entnehmen ist. Seit 2008 gibt es „Kern Schuhe“ schon in Kaufering. Die Center-Managerin des Lechland Centers, Marion Rehm, sagt, dass man ein Schuhgeschäft auf der Liste gehabt habe. Die Lechland-Eigentümer hatten in der Vergangenheit auch ein Trachtengeschäft und ein Spielwaren-Geschäft dort einziehen lassen wollen, doch dies scheiterte, wie Marion Rehm berichtet, am Stadtrat.

Mit dem Schuhgeschäft ist das Lechland Center fast komplett: Größter Mieter ist der Edeka-Markt, der im Februar 2019 eröffnet wurde. Der Umbau des Centers war nicht wie geplant fertig geworden, anvisiert war ursprünglich der 25. Oktober 2018. Der Elektro-Fachmarkt Expert Megastore hatte im November 2018 eröffnet, später kamen die weiteren Geschäfte hinzu. Zur Center-Apotheke hieß es schon vor über einem Jahr, dass sie zeitnah eröffnen werde, und wer einen Blick durchs Fenster wirft, sieht auch Regale, die nur noch auf den Inhalt zu warten scheinen. „Die Eigentümer arbeiten mit Hochdruck daran, dass dort bald eine Apotheke eröffnet“, sagt Marion Rehm, äußert sich aber nicht weiter zu dem Thema. Das Unternehmen freue sich, dass auf die große Fläche jetzt Kern Schuhe einziehe, ein Anbieter mit einer guten Auswahl. Auch Depot habe ein hochwertiges Sortiment und laufe gut, ebenso mittlerweile Edeka, so die Rückmeldungen, die die Center-Managerin bekommt. „Bei Subway sind teilweise die Baguettes ausverkauft.“ Auch bei Woolworth sei immer etwas los, wenn sie dort reinschaue.

Mit einem Frühlingsfest soll das mehr als einjährige Bestehen am 22. und 23. Mai gefeiert werden. Auch die Situation auf dem oberirdischen Parkplatz spiegelt Rehms Einschätzung wider: Er ist an einem Werktagvormittag gut gefüllt, nur einzelne Plätze sind frei. Rehm verweist darauf, dass es auch eine Tiefgarage mit 200 Plätzen gebe. „Das ist noch nicht in den Köpfen der Kunden.“

Beim Expert Megastore gibt es zwar einen Abverkauf, anders als Gerüchte vermuten, geht es aber nicht um Schließung, sondern um einen Inventur-Abverkauf, wie der geschäftsführenden Gesellschafter Bernd Randolf erläutert. Im Rahmen von Modellwechseln werde Platz für Neues zu schaffen, so Randolf. Der Elektromarkt ist unter anderem auf Grill-Apparate spezialisiert und stellt diese bei einem Angrillen am 28. März vor. (smi)

