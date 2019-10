31.10.2019

Arbeitsmarkt bleibt aufnahmefähig

Arbeitslosenquote sinkt auf 2,0 Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Landsberg ist im Oktober erneut gesunken. Zum Stichtag waren im zu Ende gehenden Monat 1297 Personen auf der Suche nach Arbeit, meldete die Agentur für Arbeit in Weilheim am Mittwoch. Das sind 137 weniger als im September und auch 53 Arbeitslose weniger als im Oktober 2018. Die Erwerbslosenquote sank seit September von 2,2 auf 2,0 Prozent. Den 1297 Arbeitslosen standen im Oktober 1099 gemeldete freie Arbeitsstellen gegenüber, das sind drei mehr als im September.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im gesamten Agenturbezirk Weilheim rückläufig, die Quote reduzierte sich von 2,3 auf 2,2 Prozent. „Nach wie vor zeigt sich unser Arbeitsmarkt aufnahmefähig. Im Landkreis Weilheim-Schongau steht bei der Arbeitslosenquote sogar eine ,1’ vor dem Komma“, resümiert der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, Michael Schankweiler. Im Vergleich zum Vorjahr entwickelte sich der Arbeitsmarkt in den einzelnen Landkreisen jedoch unterschiedlich: So war die Zahl der Jobsuchenden in den Landkreisen Landsberg, Garmisch-Partenkirchen, und Weilheim-Schongau niedriger als vor einem Jahr. In Fürstenfeldbruck und Starnberg lag sie darüber.

Ende September betrachtete die Agentur für Arbeit auch die Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Im Landkreis Landsberg hatten sich seit Jahresbeginn 858 Jugendliche als Bewerber um einen Ausbildungsplatz gemeldet. Davon waren zu diesem Zeitpunkt noch zwei ohne Lehrstelle. Ihnen standen 136 noch nicht besetzte Berufsausbildungsstellen gegenüber. (lt)

