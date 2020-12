vor 23 Min.

Arbeitsmarkt bleibt stabil

Weniger auf Jobsuche als im Oktober

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Landsberg hat sich im November weiter konsolidiert. „Üblicherweise erfahren wir saisonal bedingt die ersten Einbrüche am regionalen Arbeitsmarkt ab November, in diesem Jahr fallen diese auf den Agenturbezirk bezogen jedoch noch sehr moderat aus“, sagt Oliver Wackenhut, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Weilheim, zu der auch die Region Landsberg gehört.

Im Landkreis Landsberg ist die Arbeitslosigkeit im November um 88 auf 1978 Personen gesunken. Das waren 694 Arbeitslose mehr als im November 2019. Die Arbeitslosenquote betrug drei Prozent (3,1 Prozent im Vormonat) – vor einem Jahr lag sie bei 1,9 Prozent. Im November meldeten sich insgesamt 544 Personen neu oder erneut arbeitslos. Außerdem meldeten sich 630 Männer und Frauen wieder aus der Arbeitslosigkeit ab.

226 Arbeitsstellen wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur Landsberg neu als offen gemeldet. Dies führt zu einem Bestand von 754 freien Arbeitsstellen in der Region Landsberg. (wu)

