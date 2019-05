09:18 Uhr

Asch ist jetzt fest in der Hand der Musiker

Gestern Mittag waren 2000 Leute im Zelt. Heute beginnen die Wertungsspiele bei Bezirksmusikfest. Auch der Ministerpräsident wird erwartet.

Pünktlich zu Beginn des 62. Bezirksmusikfests im Allgäu-Schwäbischen Musikbund in Asch scheinte nach zwei Tagen Schmuddelwetter wieder die Sonne. Offensichtlich hatten die zwei Schirmherren, der Landsberger Landrat Thomas Eichinger und Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg sowie die Schirmherrin Maria Rita Zinnecker, Landrätin im Ostallgäu, offensichtlich Wunder bewirkt.

Ein ruhiger Beginn

Bei seiner Eröffnungsrede vor wenigen Gästen meinte Robert Mayer, der Vorsitzende des Ascher Musikvereins, nach drei Jahren intensiver Vorbereitung sei nun die Stunde „Null“ gekommen. Anstelle des Fassanstiches spielte der Schlagzeuger der Kapelle aus Waalhaupten einen Tusch und der Ascher Dirigent Xaver Wiedenmann erhob seinen Maßkrug zum Gruß.

Bereits vorher hatten die zahlreichen Helfer hinter den Verkaufstheken Aufstellung genommen, darunter auch Erwin Karg am Weizenausschank. In den vier Festtagen sind insgesamt 350 Ehrenamtliche im Einsatz. Zum Frühschoppen füllte sich allmählich das große Festzelt. Zum Mittagessen ließen sich die Besucher unter anderem die Ochsenspezialitäten aus der Küche von Willi Bollmann schmecken. Nicht gerechnet hatten die Veranstalter mit dem Riesenandrang gestern Mittag im Zelt. Laut Robert Mayr waren streckenweise 2000 Gäste im Zelt. Danach hatte der Ascher Frauenbund für Kaffee und Kuchen gesorgt. Zur Unterhaltung spielten vier der Sternmarsch-Kapellen.

Am Wochenende ist der große Festumzug

Mit dem Sternmarsch von fünf Kapellen erlebte das Fest gestern am frühen Abend seinen ersten Höhepunkt. Von verschiedenen Startpunkten aus zogen die Vertretungen aus Denklingen, Unter- und Oberdießen, Waalhaupten, Blonhofen und Leeder zum Haus der Begegnung. Dort wurden gemeinsam die Polka „Wir Musikanten“ und der „Bozner Bergsteiger-Marsch“ gespielt. Zahlreiche Zuhörer bedankten sich bei den rund 200 Musikern mit kräftigem Applaus. Mit Partypower der „Allgäu feager“ klang der Eröffnungstag aus (Berichte folgen).

Am heutigen Freitag beginnt ab 16.20 Uhr das Wertungsspielen von 40 Gruppen in der Fuchstalhalle. Am Abend locken die „Brauhaus Musikanten“ und „Muckasäck“ ins Festzelt, am Samstag kommen „Die Schwindligen 15“ auf ihrer Jubiläumstournee nach Asch. Am Sonntag wird ab 13 Uhr zum Gemeinschaftschor und ab 13.30 Uhr zum Festumzug mit über 80 Gruppen eingeladen. Dazu wird auch Ministerpräsident Markus Söder erwartet.

