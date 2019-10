Asyl-Container: Eine geschickte Arbeitsteilung

Die baldige Kommunalwahl macht sich im Landsberger Stadtrat immer deutlicher bemerkbar. Das zeigte sich jetzt auch, als es um die Asyl-Container in der Iglinger Straße ging, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Der Wahlkampf in Landsberg ist bereits in vollem Gange. Entsprechend debattierfreudig ist der Stadtrat. Es geht um die Sache, aber auch darum, gegenüber den Bürgern Profil zu zeigen.

Besonders wurde das deutlich, als jetzt zu entscheiden war, ob die Baugenehmigung für die Asyl-Container an der Iglinger Straße verlängert werden soll. Von der BAL bis zu Teilen der Grünen stellten sich zwei Drittel der Stadtratsmitglieder quer und verweigerten ihr Einvernehmen zu einem Bauantrag, obwohl dieser ziemlich offensichtlich einen Rechtsanspruch auf Genehmigung hat.

Eine besondere Kunstfertigkeit bewiesen dabei Oberbürgermeister Mathias Neuner und seine CSU. Was zunächst wie eine saubere Niederlage für Neuner in seiner eigenen Fraktion aussah, war eine geschickte politische Arbeitsteilung. Der Oberbürgermeister hielt sich mit seinem Ja für eine verlängerte Baugenehmigung an die Buchstaben des Gesetzes, mit den Nein-Stimmen der Fraktion wurde aber auch deutlich, wie die Landsberger CSU und damit auch der Oberbürgermeister die Sache politisch sehen.

Natürlich ist es eine Zumutung, dass der Stadtrat durch den neuen Bauantrag des Landratsamts gezwungen wird, sein politisches Versprechen gegenüber den Bürgern in der Iglinger Straße zu brechen. Ärgerlich ist aus Sicht des Stadtrats auch, dass andere Asylunterkünfte inzwischen aufgegeben worden sind und man sich nun an den Versicherungsfall in der Iglinger Straße hält.

Blickt man aber auf die Sache an sich, so sind die weiteren zwei statt drei Jahre unter Berücksichtigung des bislang fast einjährigen Leerstands und der künftig dort unterzubringenden Familien vielleicht doch ein Kompromiss, der auch für die Nachbarschaft noch einigermaßen tragbar ist. Zuletzt sei auch noch auf die Rechtslage verwiesen: Nach dieser dürfen Asylunterkünfte im Außenbereich nur noch bis zum Jahresende 2019 errichtet werden. Ab 1. Januar 2020 hätte ein erneuter Verlängerungsantrag keine Rechtsgrundlage mehr – es sein denn, das Baugesetzbuch würde erneut geändert.

Lesen Sie dazu auch: Müssen die Asyl-Container an der Iglinger Straße in Landsberg jetzt weg?

Themen folgen