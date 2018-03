vor 2 Min.

Asylbewerber gehen in Schongau aufeinander los

In einer Asylbewerberunterkunft in Schongau ist ein Mann auf einen anderen mit dem Messer losgegangen. Der erlitt einen zwei Zentimeter tiefen Schnitt am Arm. An einer Tankstelle kam es außerdem zu einer Schlägerei.

Von Stephanie Millonig

Gleich zwei Mal musste sich die Schongauer Polizei mit Asylbewerbern beschäftigen, die gewalttätig wurden: Am Donnerstag um 10.40 Uhr randalierte ein 23-jähriger Asylbewerber laut Polizeibericht in der Unterkunft in Schongau-Ost. Ein 24-Jähriger kam ins Zimmer und sie stritten. Der Streit eskalierte: Der 23-Jährige nahm ein Messer und stach zu. Sein Kontrahent konnte ausweichen und wurde nur am Arm getroffen. Er erlitt eine zwei Zentimeter tiefe Stichwunde am Unterarm, die im Krankenhaus Schongau versorgte wurde. Der Messerstecher wurde festgenommen und am Karfreitag dem Haftrichter in München vorgeführt. Inwieweit ein tätlicher Angriff vonseiten des älteren Mannes der Messerattacke vorausging, wird derzeit ermittelt

Sechs Männer in Streit verwickelt

Am Karfreitag um 1.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen einer Schlägerei zu einer Tankstelle gerufen. Als sie dort eintrafen, lag eine Person blutend am Boden. Die anderen gingen immer noch äußerst aggressiv verbal aufeinander los. Ersten Erkenntnissen nach waren zwei Gruppen von jeweils drei Asylbewerbern aufgrund von Religionsunterschieden aneinandergeraten. Dabei schlug ein 34-jähriger Mann einem 16-jährigen eine Bierflasche auf den Kopf. Der Jugendliche ging kurz Zeit später zu Boden. Er wurde später ins Krankenhaus gebracht. Ein 30-jähriger erlitt eine kleine Schnittverletzung am Finger, die aber vor Ort behandelt werden konnte.

Die Beamten brauchen Unterstützung

Die Situation konnte erst mit Unterstützungskräften von benachbarten Dienststellen beruhigt werden. Es wurden zwei Beteiligte in Gewahrsam genommen, nachdem sie die Polizeikräfte angegangen hatten oder einem Platzverweis nicht nachgekommen waren. Von den Einsatzkräften wurde keiner verletzt. Die Beteiligten an dieser Auseinandersetzung waren zum Teil erheblich alkoholisiert. Es wird ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den genauen Tatabläufen dauern an. (lt)

