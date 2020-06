vor 13 Min.

Asylbewerber verletzt Security-Mitarbeiter mit Messer

Messerstiche in einer Altenstädter Asylunterkunft: Gegen einen 23-jährigen Afghanen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Messerstiche in einer Asylunterkunft in Altenstadt: Ein Bewohner verletzt einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes schwer. Jetzt ermittelt die Kripo wegen versuchter Tötung.

Nach einem Angriff auf den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wird gegen einen 23 Jahre alten Afghanen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 45-Jährige in der Nacht auf Mittwoch in einer Asylbewerberunterkunft in Altenstadt (Landkreis Weilheim-Schongau) schwer verletzt.

Demnach kam es in der Unterkunft zunächst zu einem Streit. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter ging dazwischen und versuchte zu schlichten. Daraufhin verletzte der 23-jährige Tatverdächtige den Mann mit einem Messer schwer an einem Bein. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den 23-Jährigen fest. Die Staatsanwaltschaft erließ gegen ihn Haftbefehl. Die Kripo Weilheim ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. (lt)

Themen folgen