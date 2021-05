Betroffenheit und Unsicherheit sind groß

Am Samstag wird ein 26-Jähriger in Landsberg angegriffen. Zwei Tage später erliegt er seinen Verletzungen. Das

In Landsberg regnet es in Strömen an diesem späten Dienstagvormittag. Wohl auch deshalb sind nicht viele Passanten am Römerhang im Westen der Stadt unterwegs. Ein paar Grablichter und Blumen, die direkt neben der Haustür eines der vielen Wohnblocks mit mehreren Parteien abgelegt wurden, deuten darauf hin, dass sich offenbar dort drei Tage zuvor die tödliche Attacke auf einen 26-jährigen Mann zugetragen haben muss. Gespräche mit Anwohnern und ein Blick in die Sozialen Medien zeigen: Unter den Menschen in Landsberg herrscht nach der Tat tiefe Betroffenheit – aber auch Verunsicherung.

Wie berichtet, war der junge Mann laut Polizei am Samstagabend stark blutend und um Hilfe schreiend vor dem Wohnblock vorgefunden worden. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Passanten Erste Hilfe, ehe der Verletzte ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Montag teilte die Polizei auf LT-Nachfrage mit, dass der 26-Jährige mittlerweile seinen Verletzungen erlegen sei.

Nach dem Tatverdächtigen wurde am Samstag mit einem Großaufgebot gefahndet. Zahlreiche Polizeistreifen waren im Einsatz und wurden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Der Flüchtige konnte Stand Dienstagmittag jedoch noch nicht gefunden werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hatte noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Es sei schrecklich, dass so etwas quasi vor der eigenen Haustür passiert, sagt eine Frau, die in der Nähe wohnt und zu Fuß am Römerhang unterwegs ist. „Ich hoffe, dass sie die Verantwortlichen bald finden.“ Sie selbst habe das Opfer zwar nicht persönlich gekannt, allerdings eine gute Freundin von ihr. Sie habe gehört, dass der Verstorbene Vater einer Tochter sei. Bei der Tat habe es sich wohl um eine Messerattacke gehandelt – insgesamt seien drei Personen beteiligt gewesen. Drei Tage später bleibe schon ein komisches Gefühl zurück, Angst habe sie allerdings nicht: „Ich glaube nicht, dass die Verdächtigen zurückkommen, wenn die Polizei nach ihnen sucht.“

Ein Mann, der ebenfalls in der Nähe wohnt, ist am Samstagabend gerade vom Spazierengehen zurückgekommen, als er am Römerhang ein regelrechtes Blaulichtmeer gesehen habe. Am Tatort sei viel Blut zu sehen gewesen. Angst habe er nach der tödlichen Attacke nicht. „Es ist nicht ohne, hier zu leben, weil häufiger etwas passiert. In gewisser Weise stumpft man auch ein bisschen ab.“ Seine Besucher hole er bereits seit Längerem mit dem Auto ein paar Hundert Meter entfernt ab. „Man will dort niemanden alleine durchlaufen lassen.“

Nachdem der Tod des 26-Jährigen bekannt gegeben wurde, kommentierten viele Menschen auf der Facebookseite unserer Zeitung unter dem entsprechenden Artikel. Einige zeigten sich verunsichert, dass die Polizei weitere Details zu dem Vorfall wegen der laufenden Ermittlungen weiter zurückhält und der oder die Tatverdächtigen nach wie vor auf freiem Fuß seien. Andere sprechen ihr Mitgefühl für die Hinterbliebenen aus: „Unfassbar echt, vielen sind die Herzen gebrochen. Du hinterlässt ein riesen Loch“, schreibt eine junge Frau.

In einer Pressemeldung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord vom Dienstag wird lediglich bestätigt, dass der 26-jährige Mann am Montag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Das hatte unsere Zeitung bereits am Montagabend bei der Polizei erfragt und berichtet. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat eine elfköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. „Aufgrund laufender Ermittlungen können derzeit keine weiteren Details zum Sachverhalt bekannt gegeben werden“, heißt es in der Pressemeldung.

Auch die Nachfrage unserer Zeitung bei der Staatsanwaltschaft Augsburg brachte am Dienstag keine neuen Details zur Tat. Allerdings erklärte der stellvertretende Pressesprecher Andreas Dobler, warum sich die Ermittler derzeit noch bedeckt halten. „Wir wollen keine Spekulationen schüren, die die Ermittlungen stören könnten“, sagt Dobler. Schließlich sollen der oder die Täter keine Infos erhalten. „Die Ermittler arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung des Falls.“ Im Moment würden zahlreiche Hinweise und Informationen bearbeitet. Es sei aber aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht sinnvoll, mehr öffentlich zu machen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08421/612-0 entgegen.