16:05 Uhr

Auch die AfD will in den Landsberger Kreistag

Plus Jetzt liegen alle Kandidatenlisten für den Landsberger Kreistag vor. Wie viele Kandidaten sich um einen der 60 Plätze bewerben.

Von Gerald Modlinger

Am Donnerstag war Schluss: An diesem Tag endete die Einreichungsfrist für Kandidatenlisten zur Kommunalwahl. Viel getan hat sich in den vergangenen Tagen in den Wahlämtern nicht mehr. Das heißt auf Kreisebene: Es bleibt bei vier Landratskandidaten. Außerdem haben zehn Parteien und Wählergruppen Kandidaten für den Kreistag aufgestellt, so die Auskunft des stellvertretenden Kreiswahlleiters Maximilian Schuler.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Vor einer Woche hatte Schuler noch auf die Kreistagslisten von AfD, FDP und UBV gewartet, diese lägen nun auch vor, sagte er am Freitag. Dass es bei vier Landratskandidaten bleiben wird, zeichnete sich schon länger ab. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) strebt eine zweite Amtszeit an, streitig machen wollen ihm das Amt der Geowissenschaftler Dr. Peter Friedl (Grüne) aus Issing, der Elektromeister Tobias Linke (Bayernpartei) aus Hofstetten und Wolfgang Buttner ( ÖDP), Diplom-Ingenieur für Energietechnik aus Landsberg. So wird der Stimmzettel aussehen Für den Kreistag gibt es zehn Listen. Die Reihenfolge auf dem Stimmzettel lautet: CSU, Grüne, AfD, SPD, FDP, Freie Wähler, Bayernpartei, UBV, ÖDP und die „Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, die sich mit „Partei“ abkürzt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Reihung folgt den Stimmenanteilen, die die Landtagsparteien bei der Wahl 2018 erzielt haben. Die weiteren Listen werden nach den Ergebnissen der Kreistagswahl von 2014 sortiert. Weil die Kreisgruppe der Freien Wähler nicht identisch mit der Partei der Freien Wähler ist, steht sie nicht auf Platz drei, sondern erst auf Platz sieben. Die "Partei" muss noch eine Hürde überwinden Ganz unten findet sich „Die Partei“. Ob sie wirklich antreten kann, ist noch offen. Als neuer Wahlvorschlag muss sie bis 3. Februar noch 385 Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten aus dem Landkreis vorweisen. Sie müssen in den einzelnen Gemeindeverwaltungen geleistet werden, im Landratsamt hat man keinen Gesamtstand. In Dießen lagen laut Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer am Freitag bereits rund 110 Unterschriften vor, in Kaufering noch keine, wie Geschäftsstellenleiter Dominic Jödicke sagte. Die Stadt Landsberg ließ wissen, dass sie laut Wahlgesetz keine Auskunft geben könne und nur gegenüber der „Partei“ auskunftberechtigt sei. Insgesamt bewerben sich nach den vorliegenden Wahlvorschlägen 451 Personen um einen Sitz im 60-köpfigen Kreistag. Volle Listen mit 60 Kandidaten haben CSU, Grüne, SPD, Freie Wähler, Bayernpartei und UBV eingereicht. Bei der ÖDP sind es 56 Bewerber, bei der FDP 21 und jeweils sieben Kandidaten finden sich auf den Wahlvorschlägen von AfD und „Partei“. Etwas weniger Bewerber als vor sechs Jahren ÖDP und FDP können durch Mehrfachnennungen alle 60 Listenplätze auffüllen. Das führt dazu, dass ein Listenkreuz bei diesen Parteien das gleiche Gewicht hat wie bei den Parteien mit 60 Kandidaten. Es bringt damit 60 von 60 möglichen Stimmen, die jeder Wähler hat. Dagegen können AfD und die „Partei“ mit ihren jeweils sieben dreifach genannten Kandidaten pro Listenkreuz nur 21 Stimmen einsammeln. Mit 451 Personen ist die Zahl der Kandidaten dieses Mal etwas niedriger als vor sechs Jahren. Damals waren es 497, nur ÖDP und FDP hatten keine volle Liste. Wie sieht es in den Gemeinden aus? Lesen Sie hier unsere Zusammenfassung: Die Dießener haben am 15. März die größte Auswahl

Themen folgen