Auch die Landsberger Stadtweihnacht ist abgesagt

Nach dem Christkindlmarkt bläst die Stadt Landsberg auch die Stadtweihnacht wegen Corona ab. Dennoch soll es Adventsstimmung in der Altstadt geben.

Von Thomas Wunder

Die Stadt Landsberg sagt auch die als Ersatz für den Christkindlmarkt gedachte Stadtweihnacht ab. Die „Landsberger Stadtweihnacht“ sollte dezentral, an verschiedenen Orten in der Altstadt stattfinden, damit große Menschenmassen vermieden werden können. Dennoch wollen die Verantwortlichen für weihnachtliche Atmosphäre in der Altstadt sorgen.

Das Hygienekonzept war gekoppelt an die Gastronomen, die beispielsweise ihre Toiletten zur Verfügung stellen wollten. Da die Gastronomie bis Ende November schließen muss, kann das Hygienekonzept für die „Landsberger Stadtweihnacht“ nicht aufrecht erhalten werden und die Veranstaltung ist in der geplanten Art nicht möglich, teilt die Pressestelle der Stadt mit.

Festliche Beleuchtung und Christbäume in Landsberg

Trotz allem möchten Stadtverwaltung, Gastronomen, Händler und Innenstadtreferent sich bis Ende November abstimmen, wie Weihnachten in der Stadt unter den dann geltenden Bestimmungen stimmungsvoll gestaltet werden kann. Für eine weihnachtliche Atmosphäre soll die festliche Beleuchtung in der Altstadt sorgen, die auch in diesem Jahr vom Bauhof, Einzelhändlern, Gastronomen und Anwohnern angebracht wird, sowie die festlich geschmückten Christbäume.

„Lassen Sie uns bitte weiter zusammenhalten und aufeinander acht geben. Unterstützen Sie bitte unsere örtlichen Gastronomen und Händler“, sagt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV).

