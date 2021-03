vor 59 Min.

Auch heuer gibt es kein Ritterturnier in Kaltenberg

Das Mittelalter-Event in Kaltenberg fällt wegen Corona zum zweiten Mal aus. Warum die Veranstalter des Ritterturniers keine andere Wahl sehen.

Nach dem Dießener Töpfermarkt im Mai ist jetzt auch das Kaltenberger Ritterturnier abgesagt worden. Am Montag wurde die Absage auf der Homepage des Ritterturniers vermeldet. Es sei absehbar, dass aufgrund der immer weiter ansteigenden Corona-Neuinfektionen auch im Juli keine Großveranstaltungen möglich sein werden, hieß es dazu. Die Veranstaltung hätte an den drei Juli-Wochenenden vom 9. bis 25. Juli stattfinden sollen.

Verantwortung gegenüber Gesundheit und Qualität

„Dieser Schritt fällt uns sehr schwer. Es wäre aber schlicht unseriös, in der aktuellen Lage eine für jedermann sichere und qualitativ hochwertige Großveranstaltung für den Sommer zu versprechen. Allein die Proben mit unseren Künstlern aus aller Welt, die in Kürze starten sollten, sind nicht durchführbar“, ist in der Mitteilung zu lesen. Die Verantwortung gegenüber der Gesundheit unserer Künstler und Gäste lasse keine andere Wahl, man sei es auch der Tradition des Turniers schuldig, dass die Qualität des Kaltenberger Ritterturnieres durch die Corona-Pandemie nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.

Mit allen Ticket- und Gutscheininhabern für das Jahr 2021 werde man sich direkt in Verbindung setzen. (lt)

