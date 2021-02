Auch in Landsberg gilt: Fasching nur im Kleinen feiern

Auch wenn LT-Redakteur Thomas Wunder das große Faschingstreiben vermisst: Die Corona-Krise hat schon größere Opfer gefordert.

Das kann man sich eigentlich nur schwer vorstellen. Stille am Lumpigen Donnerstag in Landsberg. Keine Partymusik, keine feiernden Menschen auf den Straßen. Nur einmal in der langen Geschichte des Umzugs, mit seinen Ursprüngen in den 1950er-Jahren, musste die Veranstaltung ausfallen. Im Jahr 1991 sorgte der erste Irakkrieg dafür.

Nun ist es das Coronavirus, das Faschingsveranstaltungen aller Art in die Knie zwingt. Das ist natürlich schade, aber es gibt in dieser Krise weit Schlimmeres zu beklagen. Und da tut es gut, dass die Gastronomen und Veranstalter nicht jammern, sondern ihre Hoffnung in das nächste Jahr setzen.

Innerhalb der Familie feiern

Wir alle müssen in dieser Pandemie auf so viel verzichten, da ist auch die faschingslose Zeit zu schaffen. Was bleibt, sind kleinere Feiern innerhalb der Familie – oder wie man heute sagt, des eigenen Hausstands. Auch da kann man sich verkleiden und ein wenig Spaß haben. Und so können die Faschingstage für ein bisschen Abwechslung im Corona-Alltag sorgen.

