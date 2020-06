vor 17 Min.

Auch in Landsberg gilt: Viel Wischen im Kampf gegen das Virus

Plus Seit Beginn der Corona-Pandemie gelten neue Hygienestandards. Das stellt Reinigungsunternehmen aus dem Landkreis Landsberg vor neue Herausforderungen.

Von Cornelia Madlener

Im Kampf gegen Schmutz, Bakterien und Viren spielen Reinigungsunternehmen eine besondere Rolle. Wegen der Corona-Pandemie stehen die Firmen und ihre Mitarbeiter zum Teil vor großen Herausforderungen. Das Landsberger Tagblatt hat bei verschiedenen Unternehmen nachgefragt, wie ihre Arbeit in der Corona-Krise aussieht.

Büroimmobilien oder Geschäftsräume werden in normalen Zeiten gereinigt, das heißt, Schmutz wird entfernt. Wegen der Corona-Pandemie steht jetzt jedoch desinfizieren, also das Abtöten von Keimen, im Vordergrund. Laut dem mittelständischen Unternehmen „M.E.K Gebäudereinigung“ aus Kaufering fällt bei gewerblichen Kunden wie Einkaufszentren oder Bürogebäuden momentan mehr Arbeit an. Berührungspunkte wie Türklinken und Lichtschalter müssten mehrmals am Tag desinfiziert werden, ebenso Toilettenräume, berichtet Güky Karakoc von „M.E.K.“. Der Verbrauch von Desinfektionsmitteln im Unternehmen sei um 30 Prozent gestiegen. Bei einem Flächendesinfektionsmittel, das beispielsweise für Böden verwendet wird, sei es sogar eine 40-prozentige Zunahme.

Die Mitarbeiter sind laut Karakoc mit FFP2-Masken ausgerüstet. Maskenpflicht gilt gesetzlich bei Aufträgen mit Kundenkontakt, wie beispielsweise im Einzelhandel, während der Öffnungszeiten. Karakoc legt seinen Mitarbeitern aber nahe, bei der Arbeit immer eine Maske zu tragen. Die Anfahrt zu Aufträgen findet momentan in kleineren Teams statt, um auf die nötigen Abstände achten zu können. Fuhren früher fünf bis zehn Personen zu den Aufträgen, seien es momentan maximal Zweierteams. Man versuche sogar, Teams zusammenzustellen, die auch privat miteinander zu tun haben.

Manche Büros stehen leer

„Einige Kunden bleiben aber seit Beginn der Pandemie auch aus“, sagt Karakoc. Beispielsweise müssten manche Bürogebäude momentan nicht gereinigt werden, da viele von zu Hause aus arbeiteten. Andere Aufträge seien wegen Sparmaßnahmen weggefallen. Insgesamt seien die Umsätze zwar runtergegangen, M.E.K sei aber finanziell noch stabil. Kündigungen habe es keine gegeben, sagt Güky Karakoc.

Über weniger Kunden berichtet auch die Reinigungsfirma „Maxi-Hösta“. Trotzdem ist in diesem Kauferinger Unternehmen der Personalmangel das gravierendere Problem, erklärt Mitarbeiterin Simone Ikes. Wegen fehlender Kinderbetreuung hätten viele Beschäftigte ihre Arbeit aufgegeben, gleichzeitig sei der Arbeitsaufwand bei Kunden wie beispielsweise Krankenhäusern und Kindergärten enorm gestiegen. „Jede Reinigungskraft ist täglich ein bis eineinhalb Stunden länger beschäftigt als üblicherweise.“ Die Mitarbeiter klagen laut Simone Ikes auch darüber, dass die körperliche Arbeit schwerer falle, wenn man Maske trage. „Auch der Verbrauch an Putz- und Desinfektionsmitteln ist angestiegen“, berichtet Ikes.

Vieles wurde anders organisiert

Der Geschäftsführer des Kauferinger Reinigungsunternehmens Wasserle konnte mit viel Umorganisation gut auf die Krise reagieren, berichtet Markus Wasserle. Immer wieder neue Hygiene- und Reinigungskonzepte mit seinen Kunden auszuarbeiten war für Wasserle der größte Zeitaufwand seit Ausbruch der Pandemie. Zusätzlich seien Schulungen seiner Mitarbeiter im Bereich Flächendesinfektion nötig gewesen. Wie andere Reinigungsunternehmen berichtet Wasserle, dass vermehrt Türklinken, Lichtschalter und Touchpanels sowie Flächen und Böden in gewerblichen Immobilien zu desinfizieren seien. Diese gehören zu Wasserles Kernkunden, und das bedeutet seit März mehr Zeitaufwand für sein Unternehmen.

Mergyul Mehmed und ihre Kollegen von der Gebäudereinigung MEK aus Kaufering bei einer Grundreinigung im Fitnessstudio Clever Fit in Landsberg. Bild: Thorsten Jordan

Ablesen kann man das auch am Reinigungsmittelbedarf: Er hat sich verdreifacht. Mehr Arbeit haben Wasserles Mitarbeiter dadurch, dass sie auch Desinfektionsspender und Schutzwände anbringen. Durch die Schließung von Kindergärten und Schulen sind Wasserle zwar zeitweise Kunden weggefallen, „es gab aber immer viel zu tun“. Er musste keine Kurzarbeit anmelden oder Kündigungen aussprechen. Als Grund dafür sieht er vor allem seine Kundenstruktur. Diese sei wohl „eine gute Mischung für diese Krise“ gewesen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen habe er Kundenverluste gut ausgleichen können.

Luftreinigungsgerät in der Werkstatt

Mit dem Desinfizieren etwas zu gut gemeint hatten es die Mitarbeiter der KFZ-Aufbereitung „PS“ in Landsberg: Laut Geschäftsführer Peter Steiner wuschen und desinfizierten seine Mitarbeiter und er sich die Hände anfangs zu oft. Die Folge: entzündete Hände. Inzwischen haben sich aber alle im Unternehmen an die Vorsichtsmaßnahmen gewöhnt. Abstände zwischen den Mitarbeitern ließen sich problemlos einhalten, da immer nur maximal zwei Personen an einem Fahrzeug arbeiteten, im Inneren des Fahrzeugs nur eine. „Sogar ein Luftreinigungsgerät für die Werkstatt wurde angeschafft“, berichtet Steiner. Alle Mitarbeiter arbeiteten mit Einweghandschuhen und beim persönlichen Kontakt zu Kunden würden FFP2-Masken getragen.

Durch die Nachtannahme für Fahrzeugschlüssel könne der Kunde das Fahrzeug aber auch kontaktlos übergeben. Es seien neue Kunden dazugekommen, beispielsweise Unternehmen, die Firmenwagen oder Poolfahrzeuge nutzten. „Auf Poolfahrzeuge haben mehrere Mitarbeiter eines Unternehmens Zugriff“, erklärt der Geschäftsführer. Zusätzlicher Arbeitsaufwand entsteht laut Steiner bei der Fahrzeugannahme beziehungsweise -abgabe. Denn Oberflächen, die häufig berührt werden, wie Lenkrad, Türgriff oder Schaltknauf, werden jetzt vor der Übergabe desinfiziert.

