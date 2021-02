13:03 Uhr

Auf dem Eis im Kreis Landsberg ist es jetzt lebensgefährlich

Plus Das Wintermärchen der vergangenen beiden Tage im Landkreis Landsberg ist vorbei. Die Wasserwacht warnt davor, noch aufs Eis zu gehen. Das gilt vor allem für den Windachspeicher.

Von Gerald Modlinger

Das kurze Wintermärchen vom Sonntag und Montag ist zu Ende: Der Pulverschnee in der Landschaft und das Spiegeleis auf den kleineren Gewässern schmelzen dahin. Die Wasserwacht warnt jetzt per Facebook-Post eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen. Besondere Gefahren lauern am Windachspeicher bei Finning.

Für den Windachspeicher wurde deshalb ein Betretungsverbot ausgesprochen. „Es ist ein super Eis gewesen“, blickt der Leiter der Kreiswasserwacht, Siegfried Dumbsky, auf Sonntag und Montag zurück, doch damit ist es jetzt vorbei. Der Windachspeicher zog an den vergangenen beiden Tagen Hunderte Eisläufer und Spaziergänger an. Diese freuten sich nicht nur über perfektes Spiegeleis, sondern auch darüber, dass der Windachspeicher aufgrund der zurückliegenden Anstauversuche des Wasserwirtschaftsamts viel größer als sonst war und sich die Eisfläche bis kurz vor Obermühlhausen ausdehnte.

Der Wasserspiegel am Windachspeicher wurde abgesenkt

Genau in diesen Anstauversuchen liegt jetzt auch ein spezielles Gefahrenpotenzial, wie der Finninger Bürgermeister Siegfried Weißenbach informiert. Auf einen Hinweis des Wasserwirtschaftsamts hat er auf der Gemeinde-Homepage und per Facebook ein Betretungsverbot für den vereisten Stausee ausgesprochen.

Am Windachspeicher (Bild) und den anderen in den vergangenen Tagen zugefrorenen Gewässern ist es gefährlich geworden. Bild: Thorsten Jordan

Das besondere Risiko liegt nämlich nicht nur am Regen in der Nacht auf Dienstag und an den aktuellen Plus-Temperaturen, sondern auch am gesteuerten Absenken des Wasserstands im Stausee. Dadurch gelange Luft zwischen das Wasser und das Eis, erklärt Weißenbach. Auf diese Weise, ergänzt Siegfried Dumbsky, verliere das Eis seine Tragfähigkeit, wenn es nicht mehr auf dem Wasser schwimmt. „In einem solchen Bereich kann das Eis komplett runterkrachen“, erklärt der Wasserwacht-Vertreter. Dass sich der Wasserspiegel am Wochenende gesenkt hat, habe man auch am schräg liegenden Eis am Ufer des Stausees erkennen können.

Auf dem Ammersee bildete sich kaum Eis

Neben dem Windachspeicher waren in den vergangenen Tagen auch viele kleinere Gewässer und die Autobahnweiher entlang entlang der A96 beliebte Ziele von Eisläufern, Eisstockschützen und Eishockeyspielern, berichtet Dumbsky weiter. Zu Unfällen sei es im Landkreis nicht gekommen. Generell gelte aber, warnt Dumbsky, dass die Tragfähigkeit von Eis nie sicher abzuschätzen sei. Insbesondere im Bereich von Zuläufen könne das Eis oft gefährlich dünn werden, gerade auch in Zeiten, in denen der Schnee schmilzt.

Am Ammersee bildeten sich nur kleine Eisflächen. Der lebhafte Nordostwind verhinderte, dass größere Eisflächen entstanden. Am Westufer reichte das Eis nur wenige Meter in den See. Lediglich in flachen Seebereichen wie in Aidenried sei etwas Eislaufbetrieb gewesen, so Dumbsky.

