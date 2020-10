vor 18 Min.

Auf dem Prix-Gelände in Schondorf wird jetzt gebaut

Plus Die Wüstenrot Haus- und Städtebau beginnt mit dem Wohnungsbau auf dem früheren Industriegelände in Schondorf. Ein Teil des Wohnraums wird zu besonderen Bedingungen verkauft.

Jetzt haben auf dem ehemaligen Prix-Areal in Schondorf die Bauarbeiten begonnen. Eigentlich hätte bereits im Juli mit dem Bau der 75 Wohneinheiten angefangen werden sollen, so zumindest hatte es im Frühjahr geheißen. Die Verzögerung hat einen einfachen Grund.

Warum die Baukräne mit einiger Verspätung erst aufgestellt werden konnten, erklärt die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) so: „Wir haben die Baueingabe im Januar eingereicht, nun haben uns die Gemeinde Schondorf und das Landratsamt Landsberg die Genehmigungen erteilt“, sagt Marc Bosch, der Geschäftsführer der WHS, auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts. Man freue sich, dass es jetzt endlich losgehen könne. Auf der Brache mitten im Ort sollen, wie bereits berichtet, 75 Wohneinheiten, davon 16 Reihenhäuser in einem Vierspänner und vier Dreispännern gebaut werden. Vermarktet werden diese mit dem Slogan „A Riva – Zuhause in Schondorf am Ammersee“.

Ein Drittel der Wohneinheiten ist für Schondorfer Bürger vorgesehen

Gebaut werden Zwei- bis Vier-Zimmer-Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von 46 bis 94 Quadratmetern. „Außerdem entstehen Reihenhäuser von 175 bis 205 Quadratmetern Wohnfläche“, so Geschäftsführer Marc Bosch.

Von den insgesamt 75 Wohneinheiten werden 18 Wohnungen und sechs Reihenmittelhäuser an die ortsverbundene Bevölkerung mit besonderem Bedarf zu einem festgelegten günstigeren Preis abgegeben. Bürgermeister Alexander Herrmann berichtete dem LT, dass inzwischen alle Bürger, die sich mit den notwendigen Unterlagen beworben haben, ein Schreiben bekommen haben. Um das Verfahren habe sich Zweiter Bürgermeister Martin Wagner gekümmert.

Die Nachfrage war größer als das Angebot

Derweil stehen die nach dem Kriterienkatalog ausgewählten Bewerber fest. Diese können nach Prüfung ihrer Solvenz einen Kaufvertrag mit dem Investor schließen. Entsprechend der Rangliste gibt es auch Nachrücker, falls ein Kaufvertrag nicht zustande kommen sollte. Für die Wohnungen und Häuser seien jeweils etwa doppelt so viele Bewerbungen, die gewertet werden konnten, als vergünstigte Wohneinheiten zur Verfügungen stehen, berichtete Herrmann.

