01.03.2018

Auf dem Weg zur neuen Mobilität

Die Stadt Landsberg beteiligt sich an dem internationalen Projekt „Next Gems“

Auf dem Weg in die mobile Zukunft ist Landsberg bereit, neue Wege zu gehen. Auf Vorschlag der Arbeitsgruppe „Mobilität und Umwelt“ im Strategieprojekt „Landsberg 2035“ beteiligt sich die Stadt an dem EU-Projekt „Next Gems“ und arbeitet die nächsten drei Jahre mit der Fachhochschule Kärnten (Österreich), der Uni Mont Blanc (Frankreich) und der autonomen Region Aostatal (Italien) zusammen. Vor Ort betreut wird das Projekt von einem Mobilitätsmanager, der sich aus dem Mitarbeiterstab des Landsberger Referats für Stadtplanung und Umwelt rekrutiert. Für diese Phase wird ein Mitarbeiter zeitlich befristet eingestellt.

Das Ziel des EU-Projekts ist es laut Dr. Daniel Broschart (Stadtplanungsamt), neue Mobilitätsansätze zu entwickeln, um dadurch CO2-neutrale, motorisierte Fortbewegung zu fördern. Ein Weg dorthin werde auch durch eine neue Generation von vernetzten Diensten, wie es zum Beispiel zwischen Stadtbusverkehr und dem Anrufsammeltaxi in Landsberg schon heute existiert, oder Fahrzeug-Sharing-Dienste ermöglicht, die nur in eine gemeinsame Mobilitätsplattform integriert werden müssten.

Dabei vereint „Next Gems“ sieben Arbeitspakete, wie etwa die Analyse von Mobilitätsbedürfnissen und den bestehen Angeboten oder auch die Entwicklung neuer Mobilitätsstrategien. Unterstützt wird das Landsberger Projekt durch assoziierte Partner, wie etwa die Stadtwerke, den Landkreis, das ADAC-Technikzentrum oder auch die Metropolregion München.

Das Projektbudget für die Stadt Landsberg liegt bei 197290 Euro, wobei 167696 Euro über Zuschüsse abgedeckt sind. Verbleibt für die Stadt ein Eigenanteil in Höhe von 29593 Euro. Daniel Broschart ist überzeugt: „Das Projekt ist ein erster Einstieg in innovative Konzepte und kann langfristig zur Lösung der Verkehrsprobleme in Landsberg beitragen.“ (hön)