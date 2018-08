07:02 Uhr

Auf der Katharinenstraße wird es eng

In der Katharinenstraße in Landsberg steht in diesem Bereich ab Montag eine Ampel. Der Verkehr wird einspurig an der Max-Friesenegger Straße vorbeigeleitet.

Ab Montag geht‘s los: Dann fließt der Verkehr an der Max-Friesenegger-Straße in Landsberg nur einspurig vorbei. Drohen lange Staus?

Von Gerald Modlinger

Wegen Kanal- und Wasserleitungsarbeiten wird es bis Jahresende nicht nur in der Max-Friesenegger-Straße in Landsberg eng hergehen. In Mitleidenschaft wird zumindest für voraussichtlich drei Wochen auch der Verkehr in der viel befahrenen Katharinenstraße gezogen. Wie die Stadtwerke Landsberg mitteilen, wird die Katharinenstraße auf Höhe der Einmündung der Max-Friesenegger-Straße ab Montag, 27. August, für voraussichtlich drei Wochen nur einspurig befahrbar sein. Eine Ampel wird den Verkehr regeln.

Das Rote Kreuz hat freie Fahrt

Ist es da besser, gleich einen möglichst weiten Bogen um die Katharinenstraße zu machen? Eine solche Empfehlung will Stefan Balbierz von den Stadtwerken nicht gleich geben. Er habe keine große Sorge, dass es zu riesigen Staus auf der Katharinenstraße kommt, meinte er, will dies aber für die verkehrsreichen Zeiten morgens und nachmittags/abends nicht garantieren. Somit bleibt die Frage offen, ob es sich lohnt, über den Hindenburgring und die Spöttinger Straße in Richtung Innenstadt zu fahren.

Die halbseitige Sperrung der Katharinenstraße ist notwendig, wenn von den Anschlüssen im Einmündungsbereich aus in die Max-Friesenegger-Straße hineingearbeitet wird. Dies stellt den ersten Bauabschnitt dar, der zweite betrifft den Abschnitt bis zum Roten Kreuz, der dritte bis zur Einmündung der Rot-Kreuz-Straße. Die Zufahrt zum Roten Kreuz bleibt somit während der Bauarbeiten sichergestellt.

Was in der Max-Friesenegger-Straße genau gemacht wird

An drei Leitungssträngen in der Straße wird gearbeitet: Die Mischwasserkanalleitung samt den Schachtbauwerken im Straßenbereich wird ausgetauscht, außerdem wird ein neuer Regenwasserkanal verlegt und an den Kanal in der Katharinenstraße angeschlossen.

Wenn die Kanalarbeiten fertig sind, wird zunächst eine provisorische Wasserleitung errichtet, weil vor der Verlegung der neuen Rohre erst die alte Leitung außer Betrieb genommen werden muss, erläutern die Stadtwerke weiter. Die jetzigen Arbeiten setzen die teilweisen Sanierungen an Mischwasserkanal und Trinkwasserleitung vom vergangenen Jahr fort.

Nach den Leitungsarbeiten wird die Straßendecke provisorisch wiederhergestellt. Im Winterhalbjahr könne keine Straße gebaut werden, heißt es dazu aus dem Straßenbaureferat. Für das nächste Jahr sollen zwar Haushaltsmittel für den Straßenbau vorgesehen werden. Wann und in welcher Form dieser erfolgen wird, muss jedoch erst noch im Stadtrat beschlossen werden, erklärt Alfons Tschech.

