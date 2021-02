vor 5 Min.

Auf der Reise durchs Leben mit Saphira Kneifel

Die in Landsberg aufgewachsene Autorin veröffentlicht einen Gedichtband

„Life will keep breaking you until you finally choose to stay open. Das“, sagt die Neu-Autorin Saphira Kneifel, „ist der Leitsatz für mein Buch.“ Das bei Amazon als Taschenbuch und E-Book erschienene Werk mit dem Titel „Song of a Waking Soul“ beinhaltet eine Sammlung von 94 Gedichten in englischer Sprache.

In sechs Kapiteln will die Autorin den Leser mitnehmen auf eine Reise durchs Leben. „Alle Phasen eines Lebens werden abgedeckt“, sagt Saphira Kneifel. Der lebensumspannende Weg beginnt mit „The Arriving“, der Ankunft im Leben, der Geburt. Mit einer Mischung aus spirituellen oder philosophischen Gedichten, Mantras, Aphorismen und kurz erzählten Weisheiten werden Vergessen, Suchen, Erinnern, Aufblühen durchwandert, um am Ende mit „Rückkehr“ die Heimkehr zu sich selbst zu beschreiben.

Wie kommt eine junge Frau – Saphira Kneifel ist 27 Jahre alt – schon zu solch tiefgründigen Gedanken und macht sich auf den Weg, diese in Lyrik zu packen? Es ist wohl ein Teil persönliche Geschichte. Vater Kanadier, Mutter Japanerin: Hier prallen bereits zwei Kulturen aufeinander. Die ersten zehn Jahre verbrachte Saphira in Landsberg, besuchte die Schule am Spitalplatz, pflegt in der Lechstadt bis heute viele Freundschaften. Danach lebte sie mit ihrer nach Japan zurückgekehrten Mutter eine Weile dort. Als Teenager kam Saphira zurück nach Deutschland und zog zu ihrem Vater, der mittlerweile am Bodensee als Musiklehrer tätig war. Nach ihrem Schulabschluss versuchte sich die junge Frau in Osnabrück, wo sie bis heute lebt, in verschiedenen Studiengängen, entdeckte dabei ihre Liebe zu englischsprachiger Lyrik und begann zu schreiben: „Gedichte sind für mich wie die Antwort zu wichtigen Lebensfragen. Sie besuchen mich stets zur richtigen Zeit.“ Schreibmaterial habe sie immer dabei. Saphira Kneifel verließ die Uni und schuf mit einer Ausbildung zur Yogalehrerin eine Verbindung zur fernöstlichen Kultur. Beides, Yoga und Lyrik, soll jetzt verknüpft werden. „Ich möchte mich als Yogalehrerin selbstständig machen und auf der zweiten Schiene das Schreiben pflegen.“ – „Song of a Waking Soul“ ist in Landsberg auch bei Osiander und Buch Hansa erhältlich. (löbh) Foto: Rebecca Brasse

