Auf der Suche nach Abkühlung

Die Strandbäder sind derzeit richtig gut besucht. Viele suchen bei diesen Temperaturen Abkühlung. Unser Foto entstand in St. Alban.

Ammersee oder Baggerweiher - in den Gewässern im Landkreis Landsberg kann man nahezu sorglos baden. Für die Gesundheit gilt es aber auch am Badestrand einiges zu beachten.

Von Stephanie Millonig

Wie kühlt man sich bei über 30 Grad am besten ab? Mit ein paar Runden im Badeweiher oder im See. Sonnenanbeter kommen derzeit angesichts des schönen Wetters voll auf ihre Kosten. Allerdings sollte man ein paar Dinge beachten. Das LT hat bei der Leiterin des Landsberger Gesundheitsamtes, Dr. Nathalie Wildner, nachgefragt. Sie gibt Tipps für sicheres Sonnen und Baden.

Ein Sonnenstich hat etwas mit der Temperatur zu tun. Früher habe es auch heiße Sommer gegeben, die Menschen hätten sich aber nicht in die Sonne gelegt, sondern sich besser geschützt, so Wildners Meinung. Ihr Tipp: Im Schatten bleiben und wenn in die Sonne, dann nur kurz und gut mit Sonnenschutz eingecremt sowie mit Kopfbedeckung, rät Wildner.

Ein Sprung ins Wasser ist nicht ratsam

Und wer aus der Hitze ins Wasser geht, soll sich langsam abkühlen und nicht plötzlich reinspringen und schwimmen. Sonst könnte es zu einem Schock kommen, wie die Medizinerin erläutert. Denn anders als nach dem Sprung ins Eisbecken nach einem Saunagang, bleibt der Schwimmer länger im verhältnismäßig kühlen Wasser. Und wenn er dann schwimmend noch körperliche Leistung bringt, ist es laut Wildner problematisch.

Manche Organismen, die für den Menschen schädlich werden können, fühlen sich im warmen Wasser wohler. Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt, können sich explosionsartig vermehren und sind dann giftig. Doch das ist derzeit in keinem Badegewässer im Landkreis Landsberg der Fall, wie aus dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim zu erfahren ist. Entenbilharziose wiederum ist ein unangenehmer, aber nicht gefährlicher Parasit, der in manchen Jahren in der warmen Herrschinger Bucht vorkommt.

Mit Duschen vorbeugen gegen die Parasiten

Dabei handelt es sich laut Wildner um einen Parasiten, der eigentlich Wasservögel befällt, manchmal aber beim Menschen landet. Die Medizinerin weiß heuer noch von keinem Fall des sogenannten Weiherbeiß, wie der Ausschlag im Volksmund auch heißt. Vorbeugen könne man durch Duschen nach dem Baden und wechselnder Badebekleidung. Außerdem rät Wildner zu Abwehrmitteln wie gegen Mücken. Apropos Mücken. Exotische Arten wie die Tigermücke, die auch gefährliche Krankheiten übertragen können, sind in unserer Region noch nicht aufgetreten, wie Wildner sagt.

Ein Fischsterben droht nicht

Warme kleine Badeseen ohne Wasseraustausch können nach einer längeren Badesaison mit menschlichen Hinterlassenschaften verunreinigt sein. Problematisch ist dann laut Wildner beispielsweise eine Belastung mit Kolibakterien. Unter dem Stichwort Wasserqualität kann man auf der Homepage des Landratsamtes nachlesen, wie die Wasserqualität und auch -temperatur ist. Bei Werten von 21 bis 24 Grad sind die Badeplätze im Landkreis „bakteriologisch nicht zu beanstanden“, wie aus den Daten der letzten Prüfung vom 10. Juli hervorgeht. Geprüft wird nur ein Mal im Monat. Laut dem Niedrigwasserinformationsdienst hat der Ammersee in Stegen mittlerweile eine Temperatur von 25,8 Grad (Stand Montag).

In den Seen, Flüssen und Bächen fehlt das Wasser, doch es hält sich im Landkreis Landsberg noch im Rahmen der Werte, die in einer Hitzeperiode im Hochsommer auftreten können: Die für den Landkreis Landsberg zuständige Abteilungsleiterin beim Wasserwirtschaftsamt, Leonore Meder, erläutert, dass kleine Gewässer trockenfallen könnten, dies sei bereits im April vorgekommen. Doch dies gehört laut Meder durchaus zum Lebenszyklus von kleinen Bächen oder Tümpeln. Ihr sind keine Probleme wie Fischsterben oder Algenblüte bekannt.

