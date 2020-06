vor 17 Min.

Auf welche Blumen Bienen fliegen

Kreisbäuerin Rita Behl gibt Tipps, welche Pflanzensorten besonders insektenfreundlich sind

Bei den Bäuerinnen haben schön gestaltete Balkonkästen oder Bauerngärten mit insektenfreundlichen Blumen oder Kräutern Tradition, wie der Bauernverband in einer Pressemitteilung schreibt. Tipps und Anregungen, wie jeder Einzelne in der jetzt beginnenden Saat- und Pflanzzeit seinen Balkon oder Garten insektenfreundlich gestalten kann, hat Kreisbäuerin Rita Behl aus Dettenschwang.

Bienen und andere bestäubende Insekten wie Fliegen, Wespen oder Käfer liebten ungefüllte Blüten. Bei diesen Pflanzen sei der Weg zum nahrhaften Nektar frei. Bei gefüllten Blüten hingegen sei dieser Weg durch viele gezüchtete Blütenblätter versperrt. Sie seien daher für Bienen reine Mogelpackungen. Außerdem hätten gefüllte Blüten nur wenige bis gar keine Staubgefäße – hier ist für Bienen nichts zu holen. Gefüllte Blüten findet man bei Chrysanthemen, Dahlien, Astern, Rosen, Akelei, Nelken, Kamelien und Pfingstrosen, aber auch bei vielen anderen Arten.

Rita Behls Tipp: Wer auf diese Blüten in seinem Garten nicht verzichten will, sollte auf Vielfalt setzen und versuchen, auch die ungefüllten Alternativen anzubieten, wie beispielsweise Wildrose, Fächerblume, Kapuzinerkresse, Verbene, Glockenblume, Wandelröschen, Löwenmäulchen oder duftenden Lavendel. Viele davon eignen sich für den Balkonkasten. Kräuter wie Thymian, Salbeiarten, Basilikum, Rosmarin oder Schnittlauch seien eine Bereicherung für die Küche. Diese Pflanzen würden Insekten einladen – auch wenn sie in Kästen auf dem Balkon oder der Terrasse gepflanzt seien. Wenn Kräuter blühen, verlieren sie laut Rita Behl ihr Aroma. Einen Teil der Kräuter könne man wachsen lassen und den anderen Teil regelmäßig ernten. Auch essbare Blüten wie Kapuzinerkresse oder Erdbeersorten gediehen gut auf Balkon und Terrasse und böten Bienen Futter. Wer Wildblumen-Mischungen zeitlich gestaffelt säe, verlängere die Blütezeit und erhöhe die Menge an Blüten. Außerdem solle man Wiese statt Rasen wachsen lassen. (smi)

