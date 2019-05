vor 54 Min.

Auf zwei Gleisen soll es zu neuen Parkplätzen am Klinikum gehen

Westlich des Parkplatzes am Klinikum hat der Landkreis drei Ackergrundstücke gekauft. Am westlichen Stadtrand sollen weitere Parkplätze und Apartments für Mitarbeiter des Krankenhauses errichtet werden.

Der Landrat und der Verwaltungsrat des Krankenhauses wollen die schwierige Parksituation möglichst schnell verbessern. Der Landsberger OB nimmt Geschwindigkeit aus dem Projekt.

Von Gerald Modlinger

Zweigleisig soll gefahren werden, um möglichst schnell die angespannte Parkplatzsituation am Landsberger Klinikum zu verbessern. Das hat der Verwaltungsrat des Krankenhauses in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Gleis eins soll möglichst schnell zu einem ebenerdigen Parkplatz führen, entschied die Mehrheit. Auf Gleis zwei soll es nach einstimmigem Beschluss in Richtung Apartments für Klinikumsbeschäftigte und Parkhaus gehen, berichtete Landrat Thomas Eichinger nach der Sitzung. Am Zug ist aber vor allem die Stadt: Für beide Varianten muss erst per Bebauungsplan das entsprechende Baurecht geschaffen werden.

Relativ schnell, so die Hoffnung, könnte das für einen ebenerdigen Parkplatz gehen. Die zweite Variante könnte mehr Zeit beanspruchen, so die Einschätzung Eichingers. Um Wohn- und weiteren Parkraum für Klinikbeschäftigte und -besucher zu schaffen, hat der Landkreis bereits den Kauf von drei insgesamt rund 1,7 Hektar großen Ackergrundstücken westlich des jetzigen Parkplatzes in die Wege geleitet – diese Fläche ist etwas größer als der bestehende Parkplatz, sie würde laut Eichinger für rund 200 Stellplätze reichen. Freilich: Das Gelände liegt im Außenbereich und ist im Flächennutzungsplan der Stadt Landsberg als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.

Wird doch nicht die komplette Fläche versiegelt?

Das möchte der Landkreis nun geändert haben. Die Gelegenheit dafür ist günstig: Die Stadt stellt einen neuen Flächennutzungsplan auf, bis Ende Mai können noch Änderungswünsche eingebracht werden. Das wolle auch der Landkreis tun, sagte Eichinger. So weit das Grundsätzliche: Wie die Parkplatz- und Apartmentpläne konkret ausgestaltet werden können, müssen Stadt und Landkreis aushandeln. Der Landrat will vor allem die Stellplätze zügig verwirklichen. „Wir müssen die Parkplätze jetzt errichten und nicht in drei Jahren.“ Deshalb setzt Eichinger auch auf die Variante mit dem ebenerdigen Parkplatz. Eine solche Anlage betrachtet der Landrat auch als gar nicht so problematische Versiegelung: Die Beläge könnten durchlässig gestaltet werden, das gesamte Gelände begrünt werden, sodass „fast ein gartenähnlicher Charakter“ entstünde, stellt sich Eichinger vor: „Ich würde sagen, das ist ökologisch wertvoller, als ein Parkhaus zu bauen.“

Dagegen betont Oberbürgermeister Mathias Neuner, dass für ihn „Qualität vor Geschwindigkeit“ gehe und man die beste Lösung erarbeiten wolle. Wie am Penzinger Feld, wo der Landkreis eine Außenstelle für das Landratsamt errichten will, befinde man sich auch an der Buchloer Straße am Ortseingang. Zudem seien Artenschutz und Flächenverbrauch zu berücksichtigen.

Neuner will wissen, wie schlimm das Parkproblem wirklich ist

Außerdem will Neuner erst einmal klären, wie groß das Parkproblem wirklich ist. „Wir müssen uns da draußen mal die Auslastung anschauen“, sagt Neuner, auch mit Blick auf die Frage, inwieweit Anwohner den Parkplatz nutzen. Auch der Parkplatz kurz vor dem Kreisverkehr müsse in diese Betrachtung einfließen. Vielleicht komme man ja auch zu dem Ergebnis, dass eine Kombination aus Wohnen und Parkhaus auf dem jetzigen Parkplatz ausreiche. Das könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn man auch andere Verkehrsmittel mit ins Kalkül ziehe: Vielleicht wären für manche Klinikumsmitarbeiter auch Stadtbus und E-Bike Alternativen zum Auto, stellt Neuner zur Diskussion. „Der Druck ist groß, das weiß ich, aber deswegen müssen wir nicht immer auf die Schnelle das Autofahren fördern.“

Etwas weiter entfernt gibt es auch Pendlerparkplätze

Sollte die Stadt einer Überbauung des Ackers westlich vom Klinikumsparkplatz zustimmen, wird sich auch die Frage stellen, wo die Mitarbeiterappartements errichtet werden sollen. Auf dem Acker ganz am Stadtrand oder auf dem bisherigen Parkplatz? Dazu habe es in der Verwaltungsratssitzung unterschiedliche Meinungen gegeben, berichtet Eichinger. Eine weitere Frage könnte sein, wo die Park-&-Ride-Plätze und wo die Klinikumsparkplätze angeordnet werden sollen. Die Pendlerparkplätze weiter draußen und die Plätze fürs Klinikum weiter drinnen, das wäre für ihn die richtige Aufteilung, sagt Eichinger. Und Eichinger gibt grundsätzlich zu erkennen, dass man das Bebauungsthema am Krankenhaus insbesondere mit Blick auf die geplanten Wohnungen mit einem Wettbewerbsverfahren ähnlich wie am Penzinger Feld lösen könnte.

